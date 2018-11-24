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«Кейт и Меган – очень разные люди». Принц Гарри и Меган Маркл переезжают из-за разногласий с семьёй брата

25.11.2018 13:49 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Принц Гарри и Меган Маркл решили переехать из Кенсингтонского дворца. В нем супруги живут с другими членами британской королевской семьи.

По информации британских СМИ, Гарри и Меган переедут в Фрогмор Хаус. Именно здесь был прием во время их свадьбы. Это поместье станет их официальной резиденцией.

«Кейт и Меган – очень разные люди». Принц Гарри и Меган Маркл переезжают из-за разногласий с семьёй брата

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, переезд может быть связан с тем, что между супругами Уильяма и Гарри могла возникнуть определенная неловкость.

«Кейт и Меган – очень разные люди».

У переезда определенно есть плюсы. Сейчас в доме, в котором живут молодожены – всего лишь две спальни. Во Фрогмор Хаус их десять – можно без труда разместить не только маму Меган Маркл, которая недавно приехала в Великобританию, но и будущую няню малыша. Пара станет родителями весной.

«Кейт и Меган – очень разные люди». Принц Гарри и Меган Маркл переезжают из-за разногласий с семьёй брата
С мамой

Источник отметил, что «очевидно им нужно немного больше пространства». Это также стало одной из причин переезда.

Недалеко от Фрогмор Хаус находится Виндзорский замок. Новый дом Гарри и Меган недавно был отремонтирован и сейчас в нем ведутся последние работы перед переездом супругов.

«Кейт и Меган – очень разные люди». Принц Гарри и Меган Маркл переезжают из-за разногласий с семьёй брата
Фрогмор Хаус

Ранее считалось, что Меган и Гарри будут жить в Кенсингтонском дворце – рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, у которых во дворце 22-комнтаная квартира.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Великобритании. Принц Гарри и Меган Маркл решили переехать из Кенсингтонского дворца. В нем супруги живут с другими членами британской королевской семьи. ...
 
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