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Власти хотят ввести единый тариф на электричество. Сколько белорусов вписывается в льготные тарифы
В Беларуси намерены
В Беларуси выросло число тех, кто не превышает льготные тарифы на электроэнергию. Так, в январе-сентябре вписывались в субсидируемые тарифы 83,9% абонентов, сообщают в Минэнерго. То есть всю потребленную электроэнергию они оплачивали по субсидируемым государством тарифам. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 82,5%.
Абонентов, которые не выходят за субсидируемые лимиты, больше всего среди жильцов домов и квартир, в которых отсутствует централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и электроплиты — 95,2% (год назад — 95%). Среди жильцов домов и квартир, оборудованных электроплитами, этот показатель составляет 88,6% (год назад — 87%). В не оборудованном электроплитами жилье — 80,2% (год назад — 78,8%).
Напомним, с июля этого года в Беларуси
до 250 кВт·ч включительно — по субсидируемым тарифам для населения;
свыше 250 до 400 кВт·ч включительно — по субсидируемым тарифам для населения с применением повышающего коэффициента 1,3, но не выше тарифов, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание;
свыше 400 кВт·ч — по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.
Среди этих потребителей 89% вписываются в льготные тарифы.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько белорусов сейчас вписывается в льготные тарифы на электроэнергию и как за последних год изменилось их число.
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