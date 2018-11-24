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Власти хотят ввести единый тариф на электричество. Сколько белорусов вписывается в льготные тарифы

25.11.2018 14:48 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси намерены отменить дифференциацию тарифов на электричество и ввести ввести единый тариф. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько белорусов сейчас вписывается в льготные тарифы на электроэнергию и как за последних год изменилось их число.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Сегодня в Беларуси существуют две основные нормы: 150 кВт•ч для помещений с газовой плитой и 250 кВт•ч — с электрической. Третья — до 300 кВт•ч, этот лимит действует для квартир, которые не оборудованы электроплитами, центральным горячим водоснабжением и газоснабжением.

В Беларуси выросло число тех, кто не превышает льготные тарифы на электроэнергию. Так, в январе-сентябре вписывались в субсидируемые тарифы 83,9% абонентов, сообщают в Минэнерго. То есть всю потребленную электроэнергию они оплачивали по субсидируемым государством тарифам. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 82,5%.

Абонентов, которые не выходят за субсидируемые лимиты, больше всего среди жильцов домов и квартир, в которых отсутствует централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и электроплиты — 95,2% (год назад — 95%). Среди жильцов домов и квартир, оборудованных электроплитами, этот показатель составляет 88,6% (год назад — 87%). В не оборудованном электроплитами жилье — 80,2% (год назад — 78,8%).

Напомним, с июля этого года в Беларуси появилась новая группа потребителей электроуслуг. Так, потребители, чьи жилые помещения (одноквартирные жилые дома, квартиры в многоквартирных и блокированных жилых домах) не оборудованы электроплитами и системами централизованного горячего водоснабжения и оборудованы системами централизованного снабжения природным (сжиженным углеводородным) газом только для приготовления еды и (или) отопления, оплачивают потребленную электроэнергию:

до 250 кВт·ч включительно — по субсидируемым тарифам для населения;

свыше 250 до 400 кВт·ч включительно — по субсидируемым тарифам для населения с применением повышающего коэффициента 1,3, но не выше тарифов, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание;

свыше 400 кВт·ч — по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Среди этих потребителей 89% вписываются в льготные тарифы.

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