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Тренер, который выгнал Милевского из брестского "Динамо", возглавил клуб из Казахстана
30-летний белорусский тренер, который этим летом пару месяцев возглавлял тренерский штаб брестского «Динамо», стал главным тренером «Кайрата» из Казахстана, сообщается на
Алексею Шпилевскому будут помогать два ассистента — Христос Пападопоулос и Томми Яниген. Белорусский тренер выступил с приветственной речью перед командой и поздравил ее с победой в финале Кубка Казахстана.
Алексей Шпилевский ранее выступал в составе немецкого «Штутгарта» и в составе различных сборных Беларуси. В 2011 году в Германии получил тренерскую категорию и в составе Академии «Штутгарт» начал свою тренерскую карьеру. С 2013 по 2018 годы являлся тренером в Академии «РБ Лейпциг». Последним клубом Шпилевского было «Динамо» из города Брест, из которого его
Там он запомнился тем, что за нарушение дисциплины
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Алексею Шпилевскому будут помогать два ассистента - Христос Пападопоулос и Томми Яниген.
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