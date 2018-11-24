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Тренер, который выгнал Милевского из брестского "Динамо", возглавил клуб из Казахстана

25.11.2018 15:05 — Разное | Tut.by  
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30-летний белорусский тренер, который этим летом пару месяцев возглавлял тренерский штаб брестского «Динамо», стал главным тренером «Кайрата» из Казахстана, сообщается на сайте клуба.


Фото: fckairat.com

Алексею Шпилевскому будут помогать два ассистента — Христос Пападопоулос и Томми Яниген. Белорусский тренер выступил с приветственной речью перед командой и поздравил ее с победой в финале Кубка Казахстана.

Алексей Шпилевский ранее выступал в составе немецкого «Штутгарта» и в составе различных сборных Беларуси. В 2011 году в Германии получил тренерскую категорию и в составе Академии «Штутгарт» начал свою тренерскую карьеру. С 2013 по 2018 годы являлся тренером в Академии «РБ Лейпциг». Последним клубом Шпилевского было «Динамо» из города Брест, из которого его уволили в начале августа.

Там он запомнился тем, что за нарушение дисциплины выгнал из команды лидеров, в том числе Артема Милевского. Под раздачу было попал и Павел Савицкий, но ему дали второй шанс.

 
Теги: Брест
 
 
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Алексею Шпилевскому будут помогать два ассистента - Христос Пападопоулос и Томми Яниген.
 
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