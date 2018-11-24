30-летний белорусский тренер, который этим летом пару месяцев возглавлял тренерский штаб брестского «Динамо», стал главным тренером «Кайрата» из Казахстана, сообщается на сайте клуба .



Фото: fckairat.com

Алексею Шпилевскому будут помогать два ассистента — Христос Пападопоулос и Томми Яниген. Белорусский тренер выступил с приветственной речью перед командой и поздравил ее с победой в финале Кубка Казахстана.

Алексей Шпилевский ранее выступал в составе немецкого «Штутгарта» и в составе различных сборных Беларуси. В 2011 году в Германии получил тренерскую категорию и в составе Академии «Штутгарт» начал свою тренерскую карьеру. С 2013 по 2018 годы являлся тренером в Академии «РБ Лейпциг». Последним клубом Шпилевского было «Динамо» из города Брест, из которого его уволили в начале августа .

Там он запомнился тем, что за нарушение дисциплины выгнал из команды лидеров , в том числе Артема Милевского. Под раздачу было попал и Павел Савицкий, но ему дали второй шанс.