Может ли мобильная связь вызывать онкологические заболевания?

Страх перед невидимыми и крайне опасными излучениями, перед вездесущей «радиацией» преследует многих. Люди боятся источников радиоизлучения — радаров, телебашен, передатчиков, а теперь и мобильных телефонов, их воздействию приписывают множество недугов и изменений во внешней среде (например, исчезновение воробьев ). Однако до сих пор ясных свидетельств вредного влияния мобильных телефонов не получено. Недавно в США завершилась десятилетняя программа по изучению влияния радиоволнового излучения на крыс и мышей. Ее результаты, с одной стороны, показали повышенный риск опухолей сердца у самцов крыс, а с другой — рост продолжительности жизни у животных, которых подвергали воздействию радиоволн. Редакция N+1 попыталась разобраться в истории изучения вредных мобильников.



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Встать, суд идет

В октябре 2012 года Верховный суд Италии удовлетворил требование Инносенте Марколини к INAIL, национальному агентству по страхованию от несчастных случаев на производстве, о возмещении ущерба здоровью. Работая менеджером по продажам, Марколини на протяжении 12 лет по шесть часов в день пользовался мобильным телефоном, пока врачи не обнаружили у него опухоль ганглия тройничного нерва в районе левого уха. Причина появления опухоли осталась неизвестной, но Марколини утверждал, что это результат интенсивного использования мобильного телефона на работе. Опухоль была успешно удалена, но Марколини продолжали мучить сильные боли.

Суд низшей инстанции признал правоту истца, однако юристы INAIL подали апелляцию, ссылаясь на заключение Всемирной организации здравоохранения о том, что вредное влияние мобильных телефонов на организм человека не доказано. В 2010 году, когда слушалось это дело, ВОЗ считала именно так, хотя сегодня называет радиоволновое излучение мобильных телефонов «возможным канцерогеном».

Верховный суд принял окончательное решение в пользу Марколини. Адвокаты из Ассоциации защиты потребителей праздновали победу, поскольку был создан прецедент, позволяющий пользователям мобильных телефонов требовать компенсации через суд в случае развития опухоли. Но, в целом, стоит отметить, что подобные иски достаточно редки.

Мнения сторон в этом деле разошлись по очевидным причинам — каждая из них воспользовалась теми источниками, которые доказывали ее правоту: в 2010 году накопилось достаточно исследований, чьи результаты говорили как о безопасности мобильных телефонов для здоровья, так и о вреде, который они способны причинить.

Какое бывает излучение

Как электромагнитное излучение (ЭИ) вообще может влиять на организм человека? Это зависит от его мощности, а также длины и частоты испускаемых волн.

Единственный источник волн низкой частоты (до 1 килогерца), с которым можно столкнуться в повседневной жизни, — это излучение промышленных электросетей частотой 50−60 герц. Эти волны легко проникают в тело, однако наведенные ими поля и ионные токи обычно очень слабые и опасности не представляют. Воздействие излучения частотой до 10 мегагерц исследовано мало из-за редкости подобных источников.

Гораздо больше исследований было посвящено воздействию радиоволнового излучения (от 10 мегагерц до 300 гигагерц). Оно способно проникать внутрь тела, вызывая вращение и колебания заряженных молекул, что приводит к локальному повышению температуры. Излучение большой интенсивности используется для бесконтактного нагрева, например в бытовых микроволновых печах или при обработке различных материалов в промышленности, а также в радиолокации, спутниковом телевещании.

Радиоволновое излучение — это колебания электромагнитного поля. В отличие от ионизирующего рентгеновского или гамма-излучения, радиоизлучение не способно разрывать химические связи или создавать ионизацию молекул в человеческом теле. Мобильные телефоны являются маломощными источниками радиоизлучения с частотой 450−2700 мегагерц и с пиковой мощностью в диапазоне 0,1−2 ватта, которая наблюдается при нестабильной связи с базовой станцией или перегруженности сети.

Радиоволновое излучение также используется в приборах для проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ). Излучение малой интенсивности используется в средствах связи, в основном портативных: рациях, сотовых телефонах, устройствах Bluetooth и Wi-Fi, для создания беспроводных информационных сетей.

Инфракрасное (тепловое) излучение занимает диапазон от 300 гигагерц до 429 терагерц (при длине волны от 1 миллиметра до 780 наномеров). На долю теплового излучения приходится около половины всей энергии Солнца, достигающей поверхности Земли. Есть и другие его источники — огонь, инфракрасные излучатели, обогреватели. Избыточное воздействие инфракрасного излучения может привести к ожогам, перегреву организма и тепловому удару.

Видимый свет тоже относится к электромагнитному излучению. Длина его волн составляет 780−380 нанометров. В основном он отражается или поглощается кожей. Свет большой яркости может повредить органы зрения.

Около 10 процентов энергии в солнечном спектре приходится на ультрафиолетовое излучение с длинами волн 400−100 нанометров. «Ультрафиолет» воздействует в основном на кожу и прилегающие к ней ткани. В умеренных дозах он необходим для биосинтеза витамина D. В больших — может вызывать ожоги кожи, повреждения сетчатки и катаракту. По некоторым данным , ультрафиолетовое излучение способно также повреждать ДНК и служить причиной развития рака кожи (в 90 процентах случаев), в том числе меланомы.

Рентгеновское и гамма-излучение относятся к ионизирующему типу. Они легко проникают в ткани и могут как вызывать ожоги и лучевую болезнь, так и спровоцировать развитие рака. Рентгеновское и гамма-излучение являются также мутагенами и могут влиять на здоровье потомства.

К 2018 году число мобильных пользователей достигло 5135 миллионов человек с ростом в 4 процента в год. Больше всего мировых «держателей» телефонов среди жителей Бахрейна — 229 процентов населения, чуть меньше в Швеции — 153 процента, в России — 176 процентов. Для мобильной связи в странах Европы и Азии используются частоты стандарты GSM 900/1800 мегагерц (Global System for Mobile Communications) с частотами приема 890−915 и 1710−1785 мегагерц и передачи 935−960 и 1805−1880 мегагерц. Максимальная излучаемая мощность мобильных телефонов стандарта GSM-1800 — 1 ватт, у GSM-900 — 2 ватта. Другой стандарт GSM — 850/1900 мегагерц — используется в США, Канаде, отдельных странах Латинской Америки и Африки. Частоты его приема — 824−849 и 1850−1910 мегагерц, передачи — 869−894 и 1930−1990 мегагерц.

Эксперименты на грызунах

В начале 2018 года был выпущен релиз о результатах исследования воздействия радиоволнового излучения на мышей и крыс, проведенного в рамках Национальной токсикологической программы США ( NTP ). Кристоферр Портье, бывший глава NTP, отозвался о нем так: «На сегодняшний день это самое тщательное и точное исследование воздействия радиоволн, излучаемых мобильными телефонами, на живой организм». Что же удалось установить?

В предварительном релизе , выпущенном еще в мае 2016 года, говорилось о небольшом увеличении случаев развития опухолей нервной ткани мозга и сердца у самцов крыс при облучении их радиоволнами.

В исследовании приняли участие 3000 мышей и крыс, самок и самцов, которых облучали радиоволнами с частотами, соответствующими стандартам GSM и CDMA в сетях 2G и 3G. Животные подвергались воздействию радиоволн со стадии эмбриона до возраста двух лет, что соответствует возрасту 70 лет у человека.

Хотя для каждого органа и каждой ткани организма существует свой уровень поглощения радиоволн, на всякий случай животных облучали целиком. В эксперименте уровень поглощения в среднем составлял 1,5 ватта на килограмм в течении двух лет по 9 часов в день, что чуть ниже предельной мощности мобильных телефонов, которая составляет 1,6 ватта на килограмм в области, непосредственно прилегающей к телефону. Правда, энергию такой мощности телефон излучает лишь в тех случаях, когда связь с базовой станцией нестабильна. Но 1,5 ваттами ученые не ограничились — к некоторым животным применяли излучение, при котором уровень поглощения составлял 3 и 6 ватт на килограмм для крыс и 2,5 и 5 ватт на килограмм для мышей.

Автор исследования Джон Бучер (John Bucher) показал, что увеличение числа опухолей нервной ткани сердца, а именно злокачественных неврином (или шванном, опухолей клеток Шванна, образующих миелиновую оболочку нервов) возникало у шести процентов самцов в группе, получавшей максимальную дозу облучения, притом что у животных из контрольной группы никаких опухолей не появлялось. Самцам не повезло лишь потому, что от самок их отличает бoльшая масса тела — отсюда, соответственно, и большее облучение на единицу массы тела. В результате эффект было решено классифицировать как «некоторые признаки канцерогенной активности» — а в науке определение «некоторые признаки» является вторым по значимости после «явных признаков».

Кроме того, у облученных животных наблюдался интересный эффект, а именно: снижение случаев возрастной почечной недостаточности, которая обычно чаще наблюдается у самцов крыс, и увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой — в зависимости от дозы полученного облучения. Единственным объяснением этому пока служит следующая гипотеза: радиоизлучение может действовать на организм как УВЧ-терапия, уменьшая воспалительную реакцию, которая обычно появляется в ответ на развитие нефропатии. Именно такое уменьшение воспалительной реакции наблюдалось в группе облучаемых крыс и не наблюдалось в контрольной группе.

В ходе исследования также наблюдалось некоторое снижение веса у новорожденных крысят, изменения в процессах дегенерации некоторых областей сердца при старении, повреждения ДНК в некоторых тканях, но на сегодняшний момент, по словам Бучера, говорить о биологической значимости этих эффектов рано.

По словам ученых, в производстве мобильных телефонов наблюдается тенденция к снижению излучаемой мощности, поскольку это продлевает срок работы батареи электропитания. Снижению уровня излучения способствует и рост числа базовых станций, благодаря чему расширяются зоны стабильной связи. На вопрос о том, изменил ли он свои привычки в пользовании мобильным и говорил ли он своим детям о возможной опасности, Джон Бучер ответил, что разговаривает по телефону так же, как и раньше, а с детьми этот вопрос не обсуждал.

Данные других менее крупных и менее тщательно спланированных за животных противоречивы.

А что же люди?

К опытам на животных ученые прибегают в тех случаях, когда изучать результаты воздействия той или иной технологии непосредственно на человека затруднительно или неприемлемо по этическим соображениям. Экстраполяция полученных в экспериментах с животными данных на людей — обычная практика , применяемая в токсикологии.

В 2007 году были опубликованы результаты исследования группы Леннарта Харделла, свидетельствующие о том, что использование телефона в течение десяти лет и более увеличивает риск развития опухолей мозга. Именно это исследование легло в основу решения Верховного суда Италии в пользу истца в деле Марколини против INAIL. ВОЗ в то время занимало позицию «разумной предосторожности». Это позиция, когда решения принимаются в отношении ситуации, для которой нет точных научных подтверждений ее вредности или безвредности, но некоторые предварительные данные о возможном вреде имеются.

В мае 2011 года МАИР (Международное агентство по исследованию рака, IARC ), являющееся подразделением ВОЗ, собрало рабочую группу с участием 31 ученого из 14-ти стран мира для оценки потенциальной опасности развития рака из-за использования мобильных телефонов. После обсуждений, длившихся неделю, и всестороннего рассмотрения вопроса было сделано заключение об ограниченных свидетельствах риска развития глиомы и нейриномы слухового нерва, данные относительно других видов рака были признаны неадекватными.

МАИР выпустило пресс-релиз , в котором, в частности, говорилось: «имеющиеся данные, которые продолжают накапливаться, позволяют сделать вывод что пользование мобильным телефоном является канцерогеном класса 2В». Всего МАИР выделяет пять групп обстоятельств, связанных с раком:

1 — Канцерогенно для человека.

2А — Вероятно канцерогенно для человека.

2В — Возможно канцерогенно для человека.

3 — Канцерогенность для человека не изучалась или не может быть установлена на основе имеющихся данных.

4 — Вероятно не является канцерогеном для человека.

В 2012 году ВОЗ провела наиболее масштабное исследование под названием INTERPHONE , посвященное влиянию мобильных телефонов на организм человека. Прежде всего организаторов интересовали данные о риске развития рака головы или шеи. В исследовании приняли участие жители 13 стран, а данные собирались с помощью опросных листов. Подтверждения риска развития рака это исследование не выявило. Однако ВОЗ своего решения о возможной канцерогенности излучения мобильных телефонов не изменило. Оно остается таковым и до сегодняшнего времени.

Стоит, правда, отметить, что в INTERPHONE не рассматривались случаи многочасового и ежедневного использования гаджетов. Впоследствии противники мобильных телефонов объявили INTERPHONE недостоверными, поскольку в финансировании принимали участие производители мобильных телефонов и провайдеры услуг связи. Такие доводы, однако, вряд ли можно считать состоятельными, поскольку основное финансирование было предоставлено Европейским Союзом, а представители бизнеса не имели доступа к промежуточным результатам и, таким образом, не могли повлиять на результаты.

В когортном исследовании, проведенном в Дании, сравнили информацию о счетах за мобильные телефоны у 358000 пользователей с данными о раковых заболеваниях из Датского реестра раковых заболеваний и не обнаружили связей между здоровьем обладателей мобильных с 13-летним стажем и развитием опухолей или невром слухового нерва.

Проводилось масса других менее крупных исследований, данные по которым противоречивы, как и в случае результатов для животных.

Главным хранилищем подобных исследований, проводившихся с 1995 по 2017 год, является EMF-portal . На сегодняшний день на нем накопилось немало материалов, которые могут свидетельствовать как в пользу того, что мобильные телефоны безопасны для здоровья, так и против такой точки зрения. В качестве курьеза можно привести пример исследования, где был выявлен оздоровительный эффект электромагнитного излучения. Оказалось что оно уменьшает отложение β-амилоидных бляшек, изменяет мозговое кровообращение и улучшает некоторые когнитивные функции у пожилых мышей, больных болезнью Альцгеймера.

Существует также группа «БиоИнициатива» ( BioInitiative ) которая приводит статистику , основанную на изучении выборки из 325 медицинских статей, посвященных воздействию радиочастотного излучения на нервную систему. По ее данным, в 72 процентах случаев исследователи назвали это воздействие негативным и лишь в 28 процентах случаев — безвредным. «БиоИнициатива» добивается, чтобы производители и продавцы мобильных устройств информировали потребителей о возможных рисках.

Мнение эксперта Сам факт включения радиоизлучения телефонов в перечень потенциальных канцерогенов класса 2B говорит лишь о теоретической возможности — о том, что нужно изучать связь между мобильными телефонами и развитием рака, не пропустить возможную причину болезни. Поэтому надо критически относиться к этому факту — если бы занесения в «условные канцерогены» не состоялось, то продолжения научных работ в этом направлении не было. По словам моего коллеги, профессора эпидемиологии Ансси Аувинена (Anssi Auvinen), автора множества работ и публикаций о воздействие излучения на здоровье, для ионизирующего изучения найдены и доказаны довольные четкие механизмы канцерогенного воздействия, есть множество исследований, показывающих наличие причинно-следственной связи. При этом большинство исследований неионизирущего излучения не показывают никакого эффекта, никакой связи, а возможный механизм канцерогенеза непонятен. Два крупных когортных исследования в Великобритании и Дании не показали увеличение риска развития опухолей мозга, результаты еще одного исследования под названием COSMOS будут опубликованы в течение пары лет. Если бы был эффект, то мы бы увидели значимый рост числа заболевших через 10−15 лет после распространения мобильной связи, пока ничего подобного мы не видим. Стандартизованный показатель заболеваемости не сильно изменился — около 5 случаев на 100 тысяч человек. С другой стороны, большинство работ, выявивших положительную связь, опубликованы одним автором — это шведский онколог Леннарт Харделл (Lennart Hardell). На фоне подавляющего большинства научных мнений об отсутствии связи, его радикальное мнение о наличии четкой связи является в какой-то степени маргинальным. Ко всему прочему изучать влияние телефонов на развитие рака людей очень трудно. Мы не можем одним людям дать телефон, у других отнять, одних заставлять говорить часами, держа телефон у уха, а других нет. Это неэтично и технически невозможно. Поэтому все исследования в этой области наблюдательные — мы считаем тех, кто чаще говорит по телефону, кто реже, и потом сопоставляем данные со данными о возникновении опухолей мозга. Мы не можем, как в случае с мышами, взять одну из «жертв» и облучить, а вторую — нет. Поэтому результаты исследований людей связаны с большим количеством погрешностей — высока вероятность ошибок случайного (когда просто была маленькая выборка участников) и системного характера (когда были проблемы с тем, что люди не могли точно вспомнить, сколько времени тратят на разговоры по телефону). Например: в крупном международном исследовании INTERPHONE чем позже брали интервью у людей с опухолью мозга, тем чаще они преувеличивали количество звонков и время разговоров по телефону, возможно подсознательно находя потенциальную причину своей болезни. При этом у тех, кого опухоли никогда не возникло — могут говорить, что используют телефон реже. Факт наличия опухоли также может влиять на воспоминание человека о том, с какой стороны головы он чаще держал телефон при разговоре. Дальше ученым будет все труднее установить связь — сейчас уже почти невозможно найти человека, который не использует телефон, поэтому идеальной контрольной группы никогда не наберется. Одной из проблем в исследованиях станет сам способ использования телефона — все чаще его держат не у уха, а перед глазами. Как установить связь между прижатым к голове потенциальным источником радиоизлучения и возникновением опухоли, когда его перестали часто держать у уха? Что могло бы помочь? Хорошая идея — попросить операторов сотовой связи делиться данными с учеными. Эти данные — например, сколько человек говорит в сутки по телефону, и какой именно марки этот телефон — сильно упростили бы исследования. Все отягощается организационными вопросами исследования и согласием сотен или тысяч людей-участников. Антон Барчук, научный сотрудник Университета Тампере и ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава РФ.

Так кто же прав? Вредно излучение мобильных или нет?

ВОЗ предлагает следовать разумным рекомендациям:

Ограничить время пользования мобильным телефоном;

Держать телефон на расстоянии от головы, пользоваться проводными или беспроводными наушниками и микрофоном;

С осторожностью давать пользоваться мобильным телефоном детям, так как их мозг может быть более подвержен воздействию излучения;

Не носить телефон в кармане брюк или рубашки/куртки. В этом случае излучение может превышать допустимые пределы.

Что же дальше?

Через один-два года станут известны результаты масштабного исследования COSMOS. Запущено исследование MOBI-Kids, призванное оценить возможную связь развития опухолей мозга у детей и подростков с воздействием излучения от мобильных устройств. Продолжаются исследования влияния и других мобильных технологий на здоровье человека.

Ясно, что группу риска составляют люди, использующие мобильный телефон чаще остальных, например — по работе. Допустим, будут придуманы новые, более безопасные способы связи — станут ли люди сознательно ограничивать себя в использовании мобильных устройств? Вероятный ответ — нет, потому что у нас в кармане вместе с телефоном лежат мощный компьютер, радио, интернет, фото- и видеокамера, связь с любой точкой Земли, любимый, в конце концов, Инстаграм.

Мобильник — это часть жизни, а для некоторых — большая ее часть, и какими бы ни были заключения ученых, это достижение человеческой эволюции уже не отнять, и его остается лишь развивать в надежде, что радиоволны в конце концов потеряются где-то на пути мобило-прогресса.