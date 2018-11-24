"Сувенирные" доллары и лжесоцработники. Как обманывают мошенники

Большинство мошенников сейчас «ушли в интернет» , но остались и те, кто действует по старинке. Об этом корреспонденту «ГП» рассказал старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УВД облисполкома, майор милиции Александр Артюхевич.







«На «асфальте» качественную вещь не купишь»



В квартире жителя Лиды раздался звонок. На пороге стоял представительный мужчина, он предложил купить у него два перфоратора. «Bosch» за 300 рублей. Цена заманчивая, убеждал незваный гость, и хозяин позарился. Отдал деньги и стал ждать товар, но так и не дождался.



– Кроме таких мошенников в последнее время на территории Гродненщины активировались недобросовестные продавцы, которые по дешевке закупают товар и выдают его за фирменный. Это может быть одежда, кухонные предметы, строительные материалы. Могут торговать как на улице, так и пытаться попасть в квартиру. Важно помнить, что на «асфальте» качественную вещь не купишь. И вообще, стоит ли покупать с рук, если в магазинах товаров полным-полно? Пусть на рубль-два дороже, зато есть гарантия безопасности и качества, – подчеркнул Александр Артюхевич.



Схема на троих



Рынок. Выходной день, людей в узких рядах много. Кто-то примеряет одежду, спрашивает, что почем. В такой суматохе действовала группа женщин, которые обманывали продавцов. К палатке подходила покупательница, просила показать товар, доставала деньги – крупные купюры по 50 или 100 рублей, вертела в руках, якобы хотела расплатиться. В этот момент в игру вступала еще одна участница схемы и начинала задавать вопросы продавцу. Через какое-то время появлялась третья мошенница, которая тоже отвлекала хозяина торгового места. В итоге получалось так, что женщина забирала товар себе, не потратив ни копейки, еще и «сдачу» получала, потому что продавец был уверен, что деньги ему отдали.



– Как правило, такие мошенники работают по 2-3 человека. Группу, которая действовала в Гродно, мы задержали, но они мигрируют между городами, так что нужно не терять бдительности и по возможности сообщать в правоохранительные органы о подозрительных личностях, – отметил Александр Артюхевич.









Не верить на слово



Еще в детстве каждого учили не открывать незнакомцам дверь. Тем не менее некоторые теряют бдительность и верят на слово людям, представляющимся сотрудниками разных служб: от электрика до наладчика какого-либо оборудования. Почему-то особенно охотно верят тем, кто прикидывается работником социальных служб.



– Была серия преступлений, когда мошенники находили своих жертв в малонаселенных деревнях. Приходили к пожилым и представлялись социальными работниками. Забирали у людей последнее. Не так давно был случай с 88-летней с жительницей Волковыска. К ней пришла женщина и представилась соцработником, сказала, что купит нужные ей вещи. Старушка и отдала деньги, более 300 рублей. Личность похитительницы устанавливается, – рассказал оперуполномоченный.









Не всякая бумажка – купюра



С тех пор, как в Беларуси пустили в оборот новые деноминированные рубли, не один раз зарубежные купюры выдавали за наши и наоборот, например, 200-рублевую российскую банкноту за белорусскую.



– Однажды женщина купила 100 сувенирных долларов за 50 рублей, другой пострадавший 100 долларов поменял на сотню ненастоящих евро, и таких примеров много. Поэтому с рук брать валюту ни в коем случае нельзя. Рассчитываться тоже нужно внимательно, потому что даже ксерокопии денег пускают в оборот. И лучше не менять банкноты, если кто-то просит. В ноябре неизвестный молодой человек трижды просил разменять 100-рублевую купюру, позже выяснилось, что она фальшивая, – рассказал Александр Артюхевич.









«Нет уверенности, что деньги пойдут куда нужно»



Часто мошенники наживаются на доверчивости и доброте людей. Один из последних случаев: парень в Гродно собирал деньги на мнимые похороны. Он просто приходил в подъезд и говорил, что в соседнем кто-то умер. Жильцы сочувственно кивали и давали деньги. Молодому человеку удалось выманить большую сумму, когда им занялись правоохранители, дело пошло по статье «Мошенничество».



– «Попрошаек» мы отслеживаем, выясняем, как они оказались в Гродно, чем собираются заниматься. Стоит несколько раз подумать, прежде чем давать деньги тем, кто собирает их таким образом. Нет уверенности в том, что средства пойдут именно на то дело, которое заявлено человеком, – подчеркнул правоохранитель.