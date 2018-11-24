Вечером в субботу, 24 ноября, водители Гродно стали сообщать о гололеде на путепроводах, а в 22:30 на мосту по улице Поповича произошел целый ряд столкновений. В общей сложности в пяти ДТП пострадало 8 автомобилей и 2 троллейбуса.

AutoGrodno.by подготовил фотографии с места событий. Добавлено видео. Корреспондентподготовил фотографии с места событий. Добавлено видео.

Нужно отметить, что дороги и тротуар были покрыты тонким слоем льда: бежать невозможно, резко остановиться на автомобиле тоже.

Сотрудники ГАИ, которые прибыли раньше других экипажей, поинтересовались здоровьем участников ДТП и принялись регулировать движение: через мост можно было проехать лишь в одном направлении.





Сложно понять, в какой последовательности происходили столкновения, но все они случились примерно в промежутке получаса. Сценарий у каждой одинаков: водители не могли остановить автомобили и врезались в попутный транспорт.













Так Suzuki "догнала" троллейбус, а ее, в свою очередь, Skoda.

Во время аварии Skoda заскочила двумя колесами на тротуар и столкнулась с мачтой осветительной опоры.Рядом, на противоположной стороне дороги, еще одна авария, осколками стекла плотно осыпан тротуар.





Вблизи него еще одно попутное столкновение: Audi с номерами брестского региона столкнулась с автомобилем такси. У них повреждения минимальные, машины даже остались в своих полосах.





Еще спустя 50 метров авария с такси. Легковушка столкнулась с троллейбусом. Водитель такси рассказал, что тормозил от начала моста, и не мог избежать аварии, так как слева двигался Mercedes. Если бы водитель такси попытался объехать троллейбус, то мог бы вытолкнуть Mercedes на встречную полосу. Выбрал меньшее из двух зол:













Пятая авария случилась в самом начале путепровода со стороны улицы Поповича. На скользком покрытии водитель не удержал Volkswagen, автомобиль занесло и он передней частью коснулся о бордюр. По вывороту колес можно сказать, что водитель пытался выйти из заноса, но сцепления с дорогой не хватило.













Что касается спецтехники дорожников, то она была. Пока корреспондент АвтоГродно находился на месте происшествий, МАЗ с песком трижды проехал через мост, посыпая дорогу песком. Обрабатывалась ли проезжая часть до аварий, пока не известно.

По предварительной информации, люди в авариях не пострадали. Отметим, что еще одна авария произошла на путепроводе по улице Магистральной. А о скользких дорогах водители предупреждают в направлении Сопоцкино и Поречье.