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Алкоголь — яд! Нужен ли он вам?

25.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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Алкоголь — яд! Нужен ли он вам?Употребление алкоголя — одна из самых распространённых и опасных для здоровья и жизни чело-века привычка. Последствия его злоупотребления алкоголем на рабочих местах или за рулём всегда печальны, трагичны и нередко заканчиваются летальным исходом.
Алкоголь — это своего рода яд для живого организма. Зная это, люди продолжают травить себя спиртными напитками. И если одним хватает денег на качественный алкоголь, то другие, за неимением средств, пьют то, что подешевле, порой сомнительного происхождения. Отравиться могут и те, и другие, и даже третьи — в меру пьющие ценители спиртных напитков.
Эти проблемы не обошли и Лоевский район. Каковы их масштабы? Какой вред здоровью может нанести неконтролируемое употребление спиртных напитков и их суррогатов и как с этим бороться? За ответами на эти вопросы мы обратились к врачу психиатру-наркологу Лоевской ЦРБ Елене Василец:
— Стоит задуматься если:
— Вы выпиваете чаще, чем один раз в месяц;
— Пьете, доводя себя до пьяного состояния (дело не ограничивается одним бокалом вина);
— Без алкоголя вы не можете расслабиться, веселиться или отдыхать.
Наличие нескольких из вышеперечисленных факторов говорит об опасности и риске алкоголизма (если он уже не наступил). Алкоголик — это не только человек, который валяется пьяный на улице и жалобно просит денег на бутылку. Алкогольная зависимость наступает намного раньше этой стадии, а предпосылки для неё формируются задолго до…
— Что же непосредственно ведёт к алкоголизму и какие группы риска можно выделить?
— Часто алкоголизмом заболевают люди, которые не смогли раскрыть свой потенциал и не нашли место в обществе. Выпивка позволяет отстраниться от проблем, не искать решений и не думать о них. Когда у человека низкая сопротивляемость неудачам, то он может легко стать алкоголиком. По психологическим причинам зависимость может возникнуть у закомплексованных людей. Благодаря химическому действию на организм спирт помогает неуверенным в себе избавиться от скромности. Следует отметить, что молодёжь более склонна к пагубной привычке употребления спиртосодержащих напитков. В группе риска находятся те, кто начал пить спиртное до 16 лет. У мужчин склонность к алкоголизму выше, чем у женщин. Но вот у прекрасных дам болезнь развивается гораздо быстрее.
— Что непосредственно происходит с организмом в целом и с отдельно взятыми органами под действием спиртного?
— Попадая внутрь, спирт быстро всасывается в кровь и разносится по всему организму. Слизистая желудка забирает около 20% алкоголя, остальное ложится нагрузкой на тонкий кишечник. Спирт легко проникает в клеточные мембраны любых тканей, но его содержание зависит от количества воды в клетке. Поэтому больше всего этанола всасывается в ткани головного мозга: в 1,5-2 раза больше, чем в тканях других органов. В печени также наблюдается высокое содержание спирта, так как она служит фильтром организма и нейтрализует вещества, вредные для него. С каждой выпи-той рюмкой количество клеток коры головного мозга постепенно сокращается, однако необратимый эффект заметен не сразу. Вглядитесь в глаза человека, который давно и регулярно употребляет алкоголь, — здравые мысли, социальные нормы и человеческое восприятие постепенно заменяются банальными животными инстинктами и тягой к бутылке.
В нашем районе на учёте у нарколога состоит 600 человек. С ними постоянно проводится профилактическая работа. Но приходится констатировать тот факт, что она не всегда приводит к ожидаемым результатам
А вот что говорит по данной проблеме начальник отделения охраны правопорядка и профилактики ОВД райисполкома Сергей Юденко:
— Большинство преступлений и правонарушений совершается в состоянии алкогольного опьянения, поэтому принимаются меры, направленные на борьбу с пьянством. По данным статистики, за 10 месяцев в Лоевском районе привлечено к административной ответственности 312 граждан по ст.17.3 (распитие спиртных напитков в общественных местах), в том числе 63 из них привлечены по статье 17.1 (мелкое хулиганство). За нарушение антиалкогольного законодательства, за реализацию спиртных напитков наказаны 2 гражданина.
За изготовление и хранение самогона и самогонной браги к административной ответственности привлечено 29 жителей района. Из незаконного обо-рота изъято 476,8 л. суррогатов алкоголя, 25,3 л — фальсифицированных спиртных напитков.
С начала года 16 хронических алкоголиков направлены в лечебно-трудовые профилактории. В отношении 2-х граждан, употребляющих спиртные напитки и ставящих свои семьи в тяжелое финансовое положение, материалы направлены в прокуратуру района для решения вопроса об ограничении их в дееспособности.
Алкоголь страшен тем, что человек достаточно быстро привыкает думать о том, что с его помощью можно решать все свои проблемы. Пьют и для веселья, и за компанию, спиртным отмечают радость и заливают горе. Сначала — по праздникам, потом — от усталости или после баньки, а там пошло и поехало. И вот уже — ни семьи, ни работы, ни здоровья. Злоупотребление алкоголем вызывает сильнейшее привыкание и ведет к личностной деградации. Но как не можем мы приказывать солнцу каждое утро светить в окошко дома, так и не можем своим желанием изменить образ мыслей алкоголика. Каждый сам должен спросить себя «Стоит ли искать истину в бокале вина?».

 

 
 
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Употребление алкоголя — одна из самых распространённых и опасных для здоровья и жизни чело-века привычка. Последствия его злоупотребления алкоголем на рабочих...
 
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