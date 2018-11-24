Какие лекарства нельзя ввозить из-за границы и подпадают ли медпрепараты под лимиты. Комментарий таможни

«Наименование лекарственного средства не всегда совпадает с названием активного вещества, которое в нем содержится. Поэтому внимательно изучайте состав лекарства», — рекомендуют представители Минской региональной таможни тем, кто собирается ввозить в Беларусь лекарства. Специалисты рассказали , какие медпрепараты нельзя ввозить в страну и подпадают ли лекарства под установленные лимиты по провозу товаров через границу.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Тамонники рассказали, в каких случаях лекарства подпадают под действующие лимиты по ввозу товаров из-за границы.

— Если вы планируете перемещать через границу лекарственное средство, не содержащее в своем составе наркотических средств и/или психотропных веществ, а также запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, к нему будут применяться общие нормы, применяемые к перемещаемым товарам для личного пользования, — поясняют представители Минской региональной таможни.

Напомним, при пересечении границы не чаще одного раза в календарных месяца лимиты составляют 1500 евро и 50 кг. Тем, кто чаще ездит за границу, — до 300 евро и 20 кг.

При этом таможенники советуют сверять название лекарства и название активного вещества, которое в нем содержатся. Специалисты поясняют, что такие препараты как терафлю, томифлю, колдрекс, в зависимости от производителя, могут содержать либо не содержать в своем составе наркотические средства и психотропные вещества.

— Как правило, данные препараты белорусского производства не содержат наркотических средств и психотропных веществ, а иностранного производства — могут содержать их в незначительном количестве. В случае, если терафлю, томифлю и колдрекс содержат в своем составе незначительное количество наркотического средства или психотропного вещества, то относятся эти препараты к комбинированным лекарственным средствам, содержащим наркотические средства и психотропные вещества. В таком случае нужно руководствоваться критериями, изложенными в постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.07.2009 № 89, — отмечают таможенники. — При этом существенную роль играет концентрация активного вещества. Если она не превышает определенного значения, то перемещать через границу указанные лекарства можно не декларируя по общим нормам.

Планируя поездку, посмотрите, входит ли лекарственный препарат (его активное вещество) в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Беларуси, советуют на таможне.

— Согласно Закону «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» через границу Республики Беларусь разрешается перевозить наркотические средства в количестве, не превышающем недельную потребность, в виде лекарственных средств, для личного применения по медицинским показаниям, при наличии подтверждающих медицинских документов или их копий, заверенных в установленном порядке. При этом должно выполняться обязательное условие — таблетки должны быть в заводской упаковке. В таком случае на таможне, при необходимости, проще будет идентифицировать состав такого лекарства, — поясняют таможенники.

Что касается лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества, то разрешено ввозить не более 90 разовых доз при обязательном наличии медицинских документов или их заверенных копий и их таможенном декларировании в установленном порядке.

— Таким образом, если прием таких лекарств необходим в медицинских целях, нужно запастись подтверждающими документами — выпиской из медицинской документации (заверенной подписью главного врача и печатью медучреждения), копиями бумажных рецептов, при их наличии, — отмечают на таможне. — При обращении за медицинской помощью в иностранном государстве, стоит помнить, что если вам врач выписывает какой-либо препарат, то рецепт или иной медицинский подтверждающий документ на него должен быть переведен на русский или белорусский язык, и нотариально заверен.

При перевозке лекарства, содержащего в своем составе наркотическое или психотропное вещество, таможню надо проходить по «красному коридору», задекларировав лекарственные препараты. При этом требуется обязательное наличие подтверждающих документов.

— За незаконное перемещение через границу наркотических и психотропных веществ, а также за их хранение и незаконный оборот предусмотрена уголовная ответственность по ст. 328 и 328−1 УК Республики Беларусь. Это чревато лишением свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации, — уточняют таможенники.

Специалисты добавляют, что трамадол, барбитал, диазепам, морфин, бромазепам, эфедрон, кодеин входят в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих госконтролю в Беларуси. Соответственно, пересекать границу с ними нужно по «красному коридору», задекларировав, и имея подтверждающие документы.

«Если возникают сомнения в отношении состава лекарственного препарата, советуем обратиться в Минздрав, — советуют таможенники. — При вывозе лекарств из Беларуси стоит помнить, что в каждой стране действуют свои правила ввоза лекарств».