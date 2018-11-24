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Компания близкого к российским силовикам бизнесмена обкрадывала Путина

25.11.2018 15:12 — Разное | UDF  
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Большой зал Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Руководители компании «БалтСтрой», принадлежавшей миллиардеру Дмитрию Михальченко, и связанные с ними бизнесмены десять лет похищали бюджетные средства на стройку и реставрацию объектов госохраны, рассказал следствию бывший заместитель директора компании «Климат проф» Борис Мальцев. Протоколы его допросов есть в распоряжении РБК.

Хищения имели место по меньшей мере на 17 объектах, утверждает Мальцев; заказчиками работ при этом в основном выступали Федеральная служба охраны (ФСО) и Министерство культуры.

Среди названных Мальцевым объектов — Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, резиденция «Бочаров Ручей», Московская консерватория, театр «Современник».

Хищения происходили путем завышения цен за работы и материалы; для субподрядчиков условием работы был откат «БалтСтрою» в размере до 50% от суммы контракта, утверждает Мальцев.

Борису Мальцеву предъявлено обвинение в растрате в рамках дела ФГУП «Атэкс», подведомственного ФСО. Следственный комитет считает, что руководитель «Атэкса» Андрей Каминов, офицеры ФСО Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, владелец «БалтСтроя» Дмитрий Михальченко, гендиректор компании Дмитрий Сергеев и руководители компаний-субподрядчиков создали преступное сообщество и в 2014—2015 годах похитили 1,5 млрд российских рублей (около 30 млн долларов) на строительстве Дома приемов в резиденции «Ново-Огарево».

Большинство обвиняемых признали вину.

История началасьв 2007 году, когда топ-менеджер «БалтСтроя» Дмитрий Торчинский предложил руководителю «Климат проф» Сергею Перевалову оснастить инженерными системами пресс-центр Константиновского дворца — памятника архитектуры XVIII века в Стрельне, где годом ранее прошел саммит G8. Объект подчиняется Управлению делами президента.

Руководители «БалтСтроя» и «Климат проф» договорились об откате в пользу Торчинского 20% от цены договора, утверждает Мальцев. Работы были выполнены, по его словам, быстро и качественно, поэтому «Климат проф» привлекли к работам и на других объектах при условии отката в 25—30%.

По такой же схеме «Климат проф» в 2008 году оснастил инженерными системами резиденцию главы государства «Бочаров Ручей» — при стоимости договора в 55—60 млн рос. руб. порядка 30% составил ВЗДС, утверждает свидетель. После этого «отношения между группой компаний «БалтСтрой» и ЗАО «Климат проф» окончательно сложились» и компании освоили еще около двух десятков контрактов, связанных с работами на объектах первых лиц государства и учреждений культуры.

«Климат проф» занимался установкой систем вентиляции, кондиционирования и отопления. Чтобы заложить в смету откат, компания по согласованию с «БалтСтроем» кратно завышала цены на закупаемое оборудование, накрутка составляла от 200—300 до 1000%.

По отдельным объектам откат составлял до половины цены контракта. Например, за работы по адресу: Красная площадь, д. 5, «Климат проф» заплатил ВЗДС 342,9 млн рос. руб. при стоимости контракта 757 млн руб. (реально оборудование обошлось в 414,5 млн рос. руб.). В договоре на стройку на «Воробьевых горах» была указана сумма 950 млн рос. руб., из которой 360 млн приходилось на откат.

«БалтСтрой» входит в холдинговую компанию «Форум» миллиардера Дмитрия Михальченко; последний до своего ареста в 2016 году считался одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, тесно связанным с силовыми структурами. Компания много раз получала крупные господряды по линии Минкультуры и ФСО.

 
 
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Хищения имели место по меньшей мере на 17 объектах.
 
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