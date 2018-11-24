Компания близкого к российским силовикам бизнесмена обкрадывала Путина



Большой зал Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

РБК

Хищения имели место по меньшей мере на 17 объектах, утверждает Мальцев; заказчиками работ при этом в основном выступали Федеральная служба охраны (ФСО) и Министерство культуры.Среди названных Мальцевым объектов — Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, резиденция «Бочаров Ручей», Московская консерватория, театр «Современник».Хищения происходили путем завышения цен за работы и материалы; для субподрядчиков условием работы был откат «БалтСтрою» в размере до 50% от суммы контракта, утверждает Мальцев.предъявлено обвинение в растрате в рамках дела ФГУП «Атэкс», подведомственного ФСО. Следственный комитет считает, что руководитель «Атэкса», офицеры ФСО Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, владелец «БалтСтроя», гендиректор компаниии руководители компаний-субподрядчиков создали преступное сообщество и в 2014—2015 годах похитили 1,5 млрд российских рублей (около 30 млн долларов) на строительстве Дома приемов в резиденции «Ново-Огарево».Большинство обвиняемых признали вину.История началасьв 2007 году, когда топ-менеджер «БалтСтроя»предложил руководителю «Климат проф»оснастить инженерными системами пресс-центр Константиновского дворца — памятника архитектуры XVIII века в Стрельне, где годом ранее прошел саммит G8. Объект подчиняется Управлению делами президента.Руководители «БалтСтроя» и «Климат проф» договорились об откате в пользу Торчинского 20% от цены договора, утверждает Мальцев. Работы были выполнены, по его словам, быстро и качественно, поэтому «Климат проф» привлекли к работам и на других объектах при условии отката в 25—30%.По такой же схеме «Климат проф» в 2008 году оснастил инженерными системами резиденцию главы государства «Бочаров Ручей» — при стоимости договора в 55—60 млн рос. руб. порядка 30% составил ВЗДС, утверждает свидетель. После этого «отношения между группой компаний «БалтСтрой» и ЗАО «Климат проф» окончательно сложились» и компании освоили еще около двух десятков контрактов, связанных с работами на объектах первых лиц государства и учреждений культуры.«Климат проф» занимался установкой систем вентиляции, кондиционирования и отопления. Чтобы заложить в смету откат, компания по согласованию с «БалтСтроем» кратно завышала цены на закупаемое оборудование, накрутка составляла от 200—300 до 1000%.По отдельным объектам откат составлял до половины цены контракта. Например, за работы по адресу: Красная площадь, д. 5, «Климат проф» заплатил ВЗДС 342,9 млн рос. руб. при стоимости контракта 757 млн руб. (реально оборудование обошлось в 414,5 млн рос. руб.). В договоре на стройку на «Воробьевых горах» была указана сумма 950 млн рос. руб., из которой 360 млн приходилось на откат.«БалтСтрой» входит в холдинговую компанию «Форум» миллиардера Дмитрия Михальченко; последний до своего ареста в 2016 году считался одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, тесно связанным с силовыми структурами. Компания много раз получала крупные господряды по линии Минкультуры и ФСО.