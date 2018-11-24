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Участились трагические ДТП с пешеходами в темное время суток

25.11.2018 15:08 — Разное | UDF  
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Фото: Следственный комитет
Два ДТП с тяжкими последствиями произошли примерно в одно время в Могилевской области, сообщает Следственный комитет.

30-летний житель Могилевского района 23 ноября около 19:05, управляя автомобилем «Ауди» на 271-ом километре трассы «граница Российской Федерации — ВитебскГомель — граница Украины», совершил наезд на пересекавшего проезжую часть дороги 17-летнего жителя Быховского района.

В результате ДТП парню были причинены телесные повреждения, он в реанимации.

ДТП со смертельным исходом произошло 23 ноября около 19:10 вблизи д.Большая Мощаница Белыничского района.

28-летний водитель «БМВ» совершил наезд на переходившую проезжую часть 50-летнюю жительницу Белыничского района. Женщина от полученных травм погибла на месте. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, водители обоих транспортных средств в моменты ДТП были трезвы.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Два ДТП с тяжкими последствиями произошли примерно в одно время в Могилевской области.
 
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