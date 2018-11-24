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Участились трагические ДТП с пешеходами в темное время суток
Фото: Следственный комитет
30-летний житель Могилевского района 23 ноября около 19:05, управляя автомобилем «Ауди» на 271-ом километре трассы «граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины», совершил наезд на пересекавшего проезжую часть дороги 17-летнего жителя Быховского района.
В результате ДТП парню были причинены телесные повреждения, он в реанимации.
ДТП со смертельным исходом произошло 23 ноября около 19:10 вблизи д.Большая Мощаница Белыничского района.
28-летний водитель «БМВ» совершил наезд на переходившую проезжую часть 50-летнюю жительницу Белыничского района. Женщина от полученных травм погибла на месте. Возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, водители обоих транспортных средств в моменты ДТП были трезвы.
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Два ДТП с тяжкими последствиями произошли примерно в одно время в Могилевской области.
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