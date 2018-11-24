Из крупного госбанка испарилось еще 9,5 млрд рублей

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В январь-сентябрь убыток банка по МСФО составил 9,8 млрд рублей, сообщаетсо ссылкой на опубликованную в пятницу отчетность.Хотя Чистые процентные доходы РСХБ, а комиссионные - на 8%, активы банка уменьшились на 70 млрд рублей - с 2,89 до 2,83 трлн рублей.До конца года РСХБ получит еще 20 млрд рублей в виде прямого взноса в капитал, сообщил в начале премьерна встрече с председателем правления банка Борисом Листовым: эта сумма позволит полностью покрыть прошлогодний убыток, составивший 19,5 млрд рублей.В следующем году эта практика продолжится.объяснил Медведев.Он добавил, что эти деньги необходимы банкуВ прошлом году РСХБ получил из бюджета 50 млрд рублей, а с 2010 года - более 300 млрд рублей в виде прямых вливаний в капитал. Еще около 500 млрд Минфин закачал банк в виде бюджетных депозитов, по объему которых РСХБ уступает лишь ВТБ и Газпромбанку. На 30 июня у банка было 348 млрд рублей кредитов, по которым ожидаются убытки: это 15,8% от портфеля, составлявшего 2,2 трлн рублей.