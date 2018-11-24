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Из крупного госбанка испарилось еще 9,5 млрд рублей
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В январь-сентябрь убыток банка по МСФО составил 9,8 млрд рублей, сообщает
Хотя Чистые процентные доходы РСХБ, а комиссионные - на 8%, активы банка уменьшились на 70 млрд рублей - с 2,89 до 2,83 трлн рублей.
До конца года РСХБ получит еще 20 млрд рублей в виде прямого взноса в капитал, сообщил в начале премьер Дмитрий Медведев на встрече с председателем правления банка Борисом Листовым: эта сумма позволит полностью покрыть прошлогодний убыток, составивший 19,5 млрд рублей.
В следующем году эта практика продолжится. "У банка были проблемы, так называемые токсичные активы, то есть это накопленные проблемные долги, а также участие в тех или иных проектах, по которым вероятность платежа практически нулевая, поэтому их нужно закрывать", - объяснил Медведев.
Он добавил, что эти деньги необходимы банку "для развития сельского хозяйства и поддержки аграрного сектора, малого и среднего бизнеса и для других целей".
В прошлом году РСХБ получил из бюджета 50 млрд рублей, а с 2010 года - более 300 млрд рублей в виде прямых вливаний в капитал. Еще около 500 млрд Минфин закачал банк в виде бюджетных депозитов, по объему которых РСХБ уступает лишь ВТБ и Газпромбанку. На 30 июня у банка было 348 млрд рублей кредитов, по которым ожидаются убытки: это 15,8% от портфеля, составлявшего 2,2 трлн рублей.
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Россельхозбанк продолжает терпеть убытки, которые покрываются вливаниями из федерального бюджета.
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