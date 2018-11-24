

"Депутатом "ДНР" стала 21-летняя любовница Пушилина / Соцсети

В сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя. Фото так называемого депутата опубликованы в Telegram-канале "Народная правда - Донбасс".- говорится в сообщении.При этом Telegram-канал "Двойное дно" отмечает, что Богатова является любовницей главаря "ДНР". Отметим, что Денис Пушилин женат, у него, по разным данным, есть двое или трое детей.Ранее хактивисты "слили" в сеть компромат на пиарщицу главаря "ДНР" Пушилина -