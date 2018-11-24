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В сети показали 21-летнюю любовницу главаря "ДНР"
"Депутатом "ДНР" стала 21-летняя любовница Пушилина / Соцсети
В сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя Мария Богатова. Фото так называемого депутата опубликованы в Telegram-канале "Народная правда - Донбасс".
"Еще одну мамкину "депутатшу" парламента "ДНР" вам в ленту. Встречайте, "великий" парламентарий и "мудрейший" законотворец Богатова Мария Андреевна, 21 год", - говорится в сообщении.
При этом Telegram-канал "Двойное дно" отмечает, что Богатова является любовницей главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Отметим, что Денис Пушилин женат, у него, по разным данным, есть двое или трое детей.
Ранее хактивисты "слили" в сеть компромат на пиарщицу главаря "ДНР" Пушилина - Наталью Пшеничную.
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Сообщается, что 21-летняя Мария Богатова состоит в близких отношениях с Денисом Пушилиным.
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