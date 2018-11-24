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Число погибших при крушении яхты в Уганде возросло до 29 человек

25.11.2018 14:43 — Разное | UDF  
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Скриншот из видео НТВ
Число погибших при крушении яхты на озере Виктория в Уганде возросло с 10 до 29 человек, сообщает информационное агентство Reuters.

Всего же на борту находились более 100 человек. Из них, по данным Daily Monitor, 40 спасли, в том числе наследника королевской семьи, отстраненной от власти в 1960-е годы, Дауди Васайя.

Поиски пропавших продолжаются. Инцидент произошел в части озера, которая принадлежит Уганде.

 
 
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Число погибших при крушении яхты на озере Виктория в Уганде возросло с 10 до 29 человек.
 
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