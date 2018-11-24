Число погибших при крушении яхты в Уганде возросло до 29 человек



Скриншот из видео НТВ

Reuters

Всего же на борту находились более 100 человек. Из них, по данным Daily Monitor, 40 спасли, в том числе наследника королевской семьи, отстраненной от власти в 1960-е годы,Поиски пропавших продолжаются. Инцидент произошел в части озера, которая принадлежит Уганде.