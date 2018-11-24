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Число погибших при крушении яхты в Уганде возросло до 29 человек
Скриншот из видео НТВ
Всего же на борту находились более 100 человек. Из них, по данным Daily Monitor, 40 спасли, в том числе наследника королевской семьи, отстраненной от власти в 1960-е годы, Дауди Васайя.
Поиски пропавших продолжаются. Инцидент произошел в части озера, которая принадлежит Уганде.
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Число погибших при крушении яхты на озере Виктория в Уганде возросло с 10 до 29 человек.
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