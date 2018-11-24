Сенсационное открытие кардиологов



Картинка носит иллюстративный характер

17 известных врачей предупреждают, что статины, которые доктора сегодня выписывают чуть ли не всем подряд, не обеспечивают вашему сердцу никакой защиты, поэтому эти препараты нужно прекратить использовать в лечении. К тому же они вызывают опасные побочные осложнения.Однако кардиологам противостоит группа влиятельных экспертов, зачастую оплачиваемых фармакологами. Они запугивают людей с больным сердцем, убеждая их, что только статины спасут их от нового приступа.На протяжении последних минимум 50 лет главной причиной недугов сердца считают «плохой» холестерин. Его называли самым большим в мире убийцей. Однако новое исследование, основанное на данных лечения 1,3 миллиона человек, указывает на сомнительность пользы от статинов, разрушающих холестерин.Команда врачей со всего мира обнаружила, что риск развития сердечных заболеваний не связан с холестерином, это относится и к пациентам с генетическим наследственным высоким уровнем холестерина. В то же время во всей медицинской литературе говорится, что холестерин вызывает закупоривающие артерии жировые отложения. Однако выяснилось, что многие пациенты, перенесшие сердечный приступ, имели уровень «плохого» холестерина ниже нормального.Один из авторов сенсационного исследования профессор Шериф Султан заявил в интервью «Айриш таймс», что они столкнулись с тем, что пожилые люди с высоким уровнем «плохого» холестерина живут дольше.В исследовании участвовали медицинские светила из США, Ирландии, Италии, Швеции, Франции и Японии. В своем заключении они рекомендовали клиникам прекратить применение статинов и аналогичных препаратов, таких как ингибиторы PCSK9. Они утверждают, что статины не продлят жизнь ни на один день.Сейчас только в одной Великобритании статины принимают более 6 миллионов человек, у которых эти препараты вызывают диабет, мышечные боли и потерю памяти.