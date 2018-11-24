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Адвокаты полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, предоставили алиби
Фото из социальных сетей
«У нас все нормально — мы живые, самое главное. А люди сидят — это тоже самое главное», — отметила Ирина Валиева в интервью «ГТРК Башкортостан».
В конце октября в уфимскую полицию обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем.
По делу задержали начальников отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, а также руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромачука. Суд арестовал их на два месяца — до 31 декабря. Всех троих уже уволили из органов внутренних дел.
При этом защита обвиняемых утверждает, что двое из трех бывших полицейских не могли совершить преступление, так как в ночь на 30 октября находились в другом месте. Следствию предоставили видеозаписи, на которых видно, что двое из обвиняемых в момент преступления находились в другом месте. Например, Салават Галиев будто бы был в кафе:
Потерпевшая утверждает, что преступление произошло в промежутке между 22:40 и 00:30. А на видео зафиксировано время 22:30.
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Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
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