Адвокаты полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, предоставили алиби

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— отметилав интервью «ГТРК Башкортостан».В конце октября в уфимскую полицию обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем.По делу задержали начальников отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии, а также руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Суд арестовал их на два месяца — до 31 декабря. Всех троих уже уволили из органов внутренних дел.При этом защита обвиняемых утверждает, что двое из трех бывших полицейских не могли совершить преступление, так как в ночь на 30 октября находились в другом месте. Следствию предоставили видеозаписи, на которых видно, что двое из обвиняемых в момент преступления находились в другом месте. Например, Салават Галиев будто бы был в кафе:Потерпевшая утверждает, что преступление произошло в промежутке между 22:40 и 00:30. А на видео зафиксировано время 22:30.