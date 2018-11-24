"Меня просто могло не стать". Пострадавшая в "Арена-Сити" рассказала о случившемся



Фото из личного архива героини

Фото: twitter.com/112MINSK

Фото: TUT.BY

Фото: @miksfactor, twitter.com

Ксения М. — та самая девушка, которая долгое время считалась единственной пострадавший во время обрушения подвесного потолка в ТЦ «Арена-Сити». Работать в цветочный магазин она устроилась 1 ноября, 12-го случилось обрушение. О том, что произошло в тот день и как Ксения чувствует себя сейчас, девушка рассказала TUT.BY.Связаться с Ксенией мы попытались на следующий день после происшествия, но от комментариев она отказалась. В четверг, 22 ноября, девушка сама предложила пообщаться. В пятницу вечером нам наконец удалось встретиться.— объясняет Ксения, почему решила дать интервью.Ксении 24 года. Раньше работала в сфере общепита — официанткой, администратором, бариста, недавно устроилась в цветочный магазин продавцом-консультантом.К работе Ксения приступила 1 ноября. Перед этим, говорит, она никогда не была в торгово-развлекательном центре «Арена-Сити».О том, что произошло 12 ноября, девушка рассказывать не может, так как во время дачи показаний следователям она подписала документ о неразглашении.— убеждает девушка.Кто именно достал ее из-под завалов, Ксения не знает.После случившегося Ксению осмотрели медики и отпустили домой. От госпитализации девушка отказалась сама.Также Ксения обратилась к неврологу. А когда стала понимать, что со своей проблемой ей будет сложно справиться самостоятельно, то и к психотерапевту, говорит девушка.После обрушения потолка с Ксенией сразу же связался ее работодатель — владелец цветочного магазина.С администрацией торгового центра «Арена-Сити» Ксения связывалась трижды.Для защиты своих гражданских прав Ксения недавно наняла адвоката.К слову, вторая пострадавшая при обрушении потолка, о которой сообщило агентство «Минск-Новости», — это напарница Ксении.