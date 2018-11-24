Косачев обвинил Украину в провокации в Керченском проливе с целью выдать российскую реакцию за агрессию

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает действия украинских военных в Керченском проливе провокацией, которая нужна, чтобы потом обвинить Россию в агрессии.

"На наших глазах стремительно развивается провокация украинских военных в Керченском проливе. Нет сомнения, что она затеяна с единственной целью - вынудить Россию пресечь эту провокацию и затем выдать российскую реакцию за агрессию", - написал К.Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

По его мнению, с военной точки это абсолютно бессмысленная затея, а с политической - весьма перспективная. "Ведь к попу не ходи - и НАТО, и Евросоюз опять станут стеной за киевскими провокаторами, что бы ни происходило и что ни произойдёт", - полагает сенатор.

"Но ни у кого не должно быть сомнений, что Россия не дрогнет и выдержит любые удары - психологические, политические или, не дай Бог, военные. Что бы ни произошло", - подчеркнул К.Косачев.