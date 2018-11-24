Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян с понедельника уйдет в отпуск для участия в предвыборной кампании в рамках внеочередных парламентских выборов.

"С завтрашнего дня беру отпуск для полноценного участия в предвыборной агитации", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.

Предвыборная агитация в Армении стартует 26 ноября и продлится 12 дней.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.