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Пашинян уходит в "предвыборный" отпуск

25.11.2018 15:38 — Разное | Интерфакс  
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Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян с понедельника уйдет в отпуск для участия в предвыборной кампании в рамках внеочередных парламентских выборов.

"С завтрашнего дня беру отпуск для полноценного участия в предвыборной агитации", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.

Предвыборная агитация в Армении стартует 26 ноября и продлится 12 дней.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.

 
 
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Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян с понедельника уйдет в отпуск для участия в предвыборной кампании в рамках внеочередных парламентских...
 
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