|
Пашинян уходит в "предвыборный" отпуск
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян с понедельника уйдет в отпуск для участия в предвыборной кампании в рамках внеочередных парламентских выборов.
"С завтрашнего дня беру отпуск для полноценного участия в предвыборной агитации", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.
Предвыборная агитация в Армении стартует 26 ноября и продлится 12 дней.
Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян с понедельника уйдет в отпуск для участия в предвыборной кампании в рамках внеочередных парламентских...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)