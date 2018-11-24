От встречи Путина и Трампа не стоит ждать сенсационных инициатив - Лавров

Сенсационных инициатив к встрече президентов России и США не готовится, необходимо приступить к нормальной неполитизированной работе по жизненно важным для обеих стран направлениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Подготовка не требует слишком больших усилий, потому что все предыдущие контакты между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом сопровождались разработкой документов, которые, я бы сказал, систематизируют нынешнее состояние отношений, показывают те упущения, которые произошли с тех пор, как администрация Барака Обамы разрушила львиную долю всех каналов диалога и подсказывают нашим переговорщикам. Какие инициативы можно вынести на рассмотрение президентам? Они никаких сенсаций из себя не представляют", - сказал С.Лавров в эфире передачи "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия-1".

Министр отметил "необходимость начала нормальной, профессиональной неполитизированной работы, без всякой идеологии, по тем направлениям, которые являются жизненно важными для интересов России и США, и не менее важными для интересов всего мирового сообщества".