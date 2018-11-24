|
В Уганде перевернулась яхта со звёздами шоу-биза: погибли около 30 человек
Новости Уганды. Трагедия в Уганде: при крушении судна погибли около 30 человек, свыше 40 удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это произошло на озере Виктория. Причины, по которым судно затонуло, выясняют правоохранители. Сейчас на месте крушения работают поисково-спасательные отряды.
На борту могли находиться более 100 человек, среди которых принц Уганды, а также популярные музыканты.
Новости по теме
‡агрузка...
По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки
Американцы подсчитали, сколько денег потратили в чёрную пятницу
Соглашение по Brexit утверждено лидерами ЕС
О белорусской стройотрасли, детском «Евровидении» и лучшем студенте страны. Анонс итоговой программы «Неделя»
В Уганде перевернулась яхта со звёздами шоу-биза: погибли около 30 человек
Финал детского «Евровидения-2018» пройдёт сегодня в Минске
«Впереди жизнь, нужно друг друга беречь»: как прожить вместе не меньше 50 лет рассказали юбиляры из Минска
Областные «Дожинки-2018»: в Брагине итоги года подвели аграрии Гомельской области
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Уганды. Трагедия в Уганде: при крушении судна погибли около 30 человек, свыше 40 удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)