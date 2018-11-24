Maxima в Akropolis закрывается на реконструкцию

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Maxima сообщает, что в начале 2019 года временно будет закрыт магазин Hyper Maxima, который находится в столичном ТЦ Akropolis. Магазин закроют на реконструкцию.

В обновление магазина инвестируют 10 млн. евро, сообщает DELFI.

"Зная, насколько популярен этот магазин, мы задались амбициозной целью – осуществить все работы в максимально короткий срок – в течение 3-4 месяцев", – сказала гендиректор Maximа Кристина Мейде.

По ее словам, в обновление магазина сеть Maxima намерена инвестировать около 10 млн. Почти 5 млн. евро уйдут на обновление пространства, 4 млн. – на современное оборудование, еще больше миллиона – на современные технологические решения.

"Мы понимаем, что даже при временном закрытии магазина, нашим клиентам его будет не хватать. Но мы гарантируем, что все необходимые товары наши клиенты смогут найти в соседних магазинах Maximа", – сказала Мейде.

Hyper Maxima закроется 10 января, с 6 января в магазине начнется большая распродажа. Hyper Maxima в ТЦ Akropolis была открыта 18 декабря 2001 года. Торговая площадь магазина - 10 000 кв. м. В магазине работают 270 человек.