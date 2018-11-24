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Облачная погода с небольшим снегом будет в Беларуси 26 ноября
25.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Облачная погода будет преобладать в Беларуси 26 ноября, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили
В ночные и утренние часы местами по стране ожидается туман. Ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой снег. Ветер ожидается слабый.
Температура воздуха минимальная ночью составит минус 1 - минус 7, максимальная в середине дня - от 0 до минус 5.
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Облачная погода будет преобладать в Беларуси 26 ноября, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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