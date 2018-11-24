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Саммит ЕС одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

25.11.2018 15:53 — Разное | Партизан  
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Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о «Брекзите», пишет dw.com.

На внеочередном саммите в Брюсселе в воскресенье, 25 ноября, лидеры европейских стран поддержали 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который был согласован 13 ноября. Кроме того, на встрече подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после «Брекзита».

Глава делегации ЕС на переговорах по «Брекзиту» Мишель Барнье подчеркнул, что соглашение не ущемляет интересы Лондона, и «мы останемся союзниками, партнерами и друзьями».

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который накануне встретился в Брюсселе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, считает, что британский парламент также поддержит соглашение. В то же время он назвал «Брекзит» трагедией как для Великобритании, так и для других стран ЕС.

Накануне Испания урегулировала с Брюсселем и Лондоном ситуацию вокруг британского анклава Гибралтар. В свою очередь Мэй в обращении к нации, опубликованном в СМИ, призвала соотечественников поддержать проект сделки по «Брекзиту».

Соглашение с ЕС еще должно быть одобрено Палатой общин Великобритании и Европарламентом. Наблюдатели отмечают, что многие британские депутаты настроены голосовать против соглашения.

 
 
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Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о «Брекзите», пишет dw.com.
 
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