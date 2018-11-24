Российские боевые самолеты направлены на патрулирование Керченского пролива в связи с инцидентом с украинскими кораблями

В связи с инцидентом с попыткой трех украинских кораблей пройти Керченский пролив на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в Крыму.

"Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, как ранее сообщалось на странице ВМС ВСУ в соцсети Facebook, "25.11.2018 в 13.12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины".

Как отмечают в украинских ВМС, "пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей на опасном расстоянии".