ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские боевые самолеты направлены на патрулирование Керченского пролива в связи с инцидентом с украинскими кораблями

25.11.2018 16:38 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В связи с инцидентом с попыткой трех украинских кораблей пройти Керченский пролив на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в Крыму.

"Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, как ранее сообщалось на странице ВМС ВСУ в соцсети Facebook, "25.11.2018 в 13.12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины".

Как отмечают в украинских ВМС, "пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей на опасном расстоянии".

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с инцидентом с попыткой трех украинских кораблей пройти Керченский пролив на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вдоль автомобильных дорог Гродненщины в этом году посажено около 8 тысяч деревьев и свыше 4 тысяч кустарников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика