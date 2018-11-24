C'est la bérézina. Репортаж СТВ о масштабной реконструкции битвы на Березине

Новости Беларуси. 25 ноября под Борисовом отметили 206-ю годовщину переправы армии Наполеона через Березину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Венки одновременно возложили памятникам русским и французским солдатам и к знаку «Скорбь и поклонение». На Брилёвском поле состоялась и историческая реконструкция событий войны 1812 года. Корреспондент Кристина Федорович – с места баталий.





Не просто историческая реконструкция, а скорее настоящее путешествие в прошлое. Отчаянные схватки кавалерии и пехоты, артиллерийская дуэль – все практически как и 206 лет назад. Только сегодня на страже родины потомки тех воинов. Для Андрея Астапенко, военного в отставке, это уже 20-я, юбилейная реконструкция.





Андрей Астапенко, участник реконструкции:

Начинал солдатом, дослужился до чина офицера штабс-капитана. Эти люди не фанаты, не люблю это слово, люди увлеченные. На своей волне. Окунуться в эту эпоху 1812 года.





Масштаб удивляет: 600 униформистов, 110 всадников, артиллерия и гости из России, Польши и Франции. Для антуража на поле боя визуальные и звуковые эффекты.





Именно здесь Наполеон потерял армию как боевую единицу навсегда.





Кристина Федорович, СТВ:

С тех пор это место считается местом краха великой армии, и именно с тех пор французы не любят слово «Березина». Сражение было настолько знаковым, что во французском лексиконе выражение c'est la bérézina означает крушение всех надежд.





Залпы холостых патронов и клубы дыма – все в мирных целях, но эмоции отнюдь неподдельные.





Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси:

Всегда интересно, что принимают участие реконструкторы из всей Европы. Что сегодня это стало событием, которое помогает сближать людей.