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C'est la bérézina. Репортаж СТВ о масштабной реконструкции битвы на Березине
Новости Беларуси. 25 ноября под Борисовом отметили 206-ю годовщину переправы армии Наполеона через Березину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Венки одновременно возложили памятникам русским и французским солдатам и к знаку «Скорбь и поклонение». На Брилёвском поле состоялась и историческая реконструкция событий войны 1812 года. Корреспондент Кристина Федорович – с места баталий.
Не просто историческая реконструкция, а скорее настоящее путешествие в прошлое. Отчаянные схватки кавалерии и пехоты, артиллерийская дуэль – все практически как и 206 лет назад. Только сегодня на страже родины потомки тех воинов. Для Андрея Астапенко, военного в отставке, это уже 20-я, юбилейная реконструкция.
Андрей Астапенко, участник реконструкции:
Масштаб удивляет: 600 униформистов, 110 всадников, артиллерия и гости из России, Польши и Франции. Для антуража на поле боя визуальные и звуковые эффекты.
Именно здесь Наполеон потерял армию как боевую единицу навсегда.
Кристина Федорович, СТВ:
Залпы холостых патронов и клубы дыма – все в мирных целях, но эмоции отнюдь неподдельные.
Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси:
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C'est la bérézina. Репортаж СТВ о масштабной реконструкции битвы на Березине
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Новости Беларуси. 25 ноября под Борисовом отметили 206-ю годовщину переправы армии Наполеона через Березину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Венки...
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