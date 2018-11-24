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Конкурс скульптур из песка во Флориде: видеофакт

25.11.2018 17:26 — Разное | СТВ  
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Новости США. Во Флориде проходит международный конкурс скульптур из песка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс скульптур из песка во Флориде: видеофакт

Лучшие мастера из Канады, Чехии, США и Сингапура демонстрируют на американском курорте Ки-Уэст свои произведение. По правилам конкурса на создание скульптуры у каждого участника есть 30 часов, а также неограниченный запас песка и воды.

Конкурс скульптур из песка во Флориде: видеофакт

Конкурс скульптур из песка во Флориде: видеофакт

Конкурс скульптур из песка во Флориде: видеофакт
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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости США. Во Флориде проходит международный конкурс скульптур из песка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшие мастера из Канады, Чехии, США и...
 
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