ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Шарковщиной мужчина вёз тушу бобра и 52 карпа

25.11.2018 16:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Под Шарковщиной мужчина перевозил тушу бобра и 52 карпа.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, утром 24 ноября сотрудники ГАИ остановили автомобиль SEAT. Им управлял 35-летний местный житель.

В салоне на заднем сидении, а также на заднем левом коврике были обнаружены 52 особи карпа. Их масса составляла около 30 килограммов.

В багажнике также была обнаружена туша бобра.

Охотником водитель автомобиля не является. По словам мужчины, бобер был изъят из капкана, который был расположен у водоема рыбхоза, а рыба была выловлена сачком из каналов пруда.

Добычу мужчина планировал использовать для личных нужд.

На место инцидента была вызвана Браславская межрайонная инспекция природоохранного и растительного мира.

Проводится проверка легальности приобретения перевозимого груза.

«В жаркую погоду рыба себя плохо чувствует за счет большой температуры воды». Рыбак – о признаках хорошей ловли (читать далее).
Новости по теме

В Китае рыбак поймал калугу длинной свыше 3,5 метра

На Курилах поймали редкую рыбу весом более тонны: улов скормили медведям

Карп сбежал от рыбака, когда он пытался с ним сфотографироваться

В Красноярском крае с отколовшейся льдины спасли 118 человек

Страницы в соцсетях и свой видеоканал. Первый в мире сом-блогер Сема живет в Гомеле

Рыбалка в Минске: какая она была в XV-XVI века и как традиции сохраняются в наши дни

Рыбка и удовольствие не стоит жизни: инспекторы призвали рыбаков быть осторожнее на льду

Белорусы победили в чемпионате мира по рыбной ловле со льда
‡агрузка...
Новости 24 часа

C'est la bérézina. Репортаж СТВ о масштабной реконструкции битвы на Березине

Конкурс скульптур из песка во Флориде: видеофакт

По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки

Американцы подсчитали, сколько денег потратили в чёрную пятницу

Соглашение по Brexit утверждено лидерами ЕС

О белорусской стройотрасли, детском «Евровидении» и лучшем студенте страны. Анонс итоговой программы «Неделя»

В Уганде перевернулась яхта со звёздами шоу-биза: погибли около 30 человек

Финал детского «Евровидения-2018» пройдёт сегодня в Минске

Все новости
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Под Шарковщиной мужчина перевозил тушу бобра и 52 карпа. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, утром 24 ноября сотрудники ГАИ остановили...
 
Новости дня
Новости разные
 
По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика