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Под Шарковщиной мужчина вёз тушу бобра и 52 карпа
Новости Беларуси. Под Шарковщиной мужчина перевозил тушу бобра и 52 карпа.
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В салоне на заднем сидении, а также на заднем левом коврике были обнаружены 52 особи карпа. Их масса составляла около 30 килограммов.
В багажнике также была обнаружена туша бобра.
Охотником водитель автомобиля не является. По словам мужчины, бобер был изъят из капкана, который был расположен у водоема рыбхоза, а рыба была выловлена сачком из каналов пруда.
Добычу мужчина планировал использовать для личных нужд.
На место инцидента была вызвана Браславская межрайонная инспекция природоохранного и растительного мира.
Проводится проверка легальности приобретения перевозимого груза.
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Новости Беларуси. Под Шарковщиной мужчина перевозил тушу бобра и 52 карпа. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, утром 24 ноября сотрудники ГАИ остановили...
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