|
По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки
Новости Беларуси. По льду со скоростью до 150 километров в час. Для спасения людей на водоемах в Беларуси появились аэролодки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четыре судна, которым не страшны ни вода, ни снег передали в Гомельскую, Гродненскую, Витебскую и Минскую области. Новинку испытала на прочность и наша коллега Анастасия Аласания.
Ирина и Лариса моржами себя не считают. Но лето для них закончилось так быстро, что дамы решили продлить купальный сезон-2018. Минус 4 на градуснике, а новички в закалке с удовольствием согласились поучаствовать в спасательном эксперименте.
Лариса Боярина, жительница Новолукомля:
На вооружение спасателей Беларуси прибыли четыре аэролодки. Ежегодно в стране только в зимний период тонут несколько десятков человек. Спасают – еще больше. Такие лодки (их, кстати, называют «пираньями») смогут сильно изменить ситуацию.
Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:
Витебскую передали в Новолукмль. Здесь озеро, которое на треть никогда не замерзает. Соответственно лед всегда хрупкий, а льдины периодически отрывает вместе с рыбаками.
Леонид Пашков, начальник Новолукомльской спасательной станции:
Чтобы добраться до утопающего по тонкому льду, обычно используют ручную пластиковую лодку. А это небезопасно для самого спасателя. С новинкой все гораздо проще.
Анастасия Аласания, СТВ:
Теперь ОСВОД в Новолукомле может одновременно спасти до 5 человек. Лодка, хоть и резиновая, но устойчивая. Воздух запускается в изолированные баллоны. Днище – в виде чешуи, что позволяет двигаться по льду и по снегу. И при отчаливании здесь теперь говорят не «отдать швартовые», а «от винта». От аэровинта…
Новости по теме
‡агрузка...
C'est la bérézina. Репортаж СТВ о масштабной реконструкции битвы на Березине
Конкурс скульптур из песка во Флориде: видеофакт
По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки
Американцы подсчитали, сколько денег потратили в чёрную пятницу
Соглашение по Brexit утверждено лидерами ЕС
О белорусской стройотрасли, детском «Евровидении» и лучшем студенте страны. Анонс итоговой программы «Неделя»
В Уганде перевернулась яхта со звёздами шоу-биза: погибли около 30 человек
Финал детского «Евровидения-2018» пройдёт сегодня в Минске
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. По льду со скоростью до 150 километров в час. Для спасения людей на водоемах в Беларуси появились аэролодки, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)