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64-летний мужчина погиб на пожаре в Барановичском районе
Новости Беларуси. В Барановичском районе на пожаре погиб пенсионер.
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В результате случившегося онгем были уничтожены пристроенное строение, кровля жилого дома, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме.
Сотрудники МЧС обнаружили на полу в жилой комнате 64-летнего брата хозяйки дома. Мужчина погиб.
Устанавливается причина пожара.
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Новости Беларуси. В Барановичском районе на пожаре погиб пенсионер. По информации МЧС, возгорание произошло вечером двадцать четвертого ноября в деревянном доме...
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