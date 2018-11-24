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64-летний мужчина погиб на пожаре в Барановичском районе

25.11.2018 15:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Барановичском районе на пожаре погиб пенсионер.

По информации МЧС, возгорание произошло вечером двадцать четвертого ноября в деревянном доме в деревне Петковичи Барановичского района, который принадлежит 70-летней пенсионерке.

В результате случившегося онгем были уничтожены пристроенное строение, кровля жилого дома, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме.

Сотрудники МЧС обнаружили на полу в жилой комнате 64-летнего брата хозяйки дома. Мужчина погиб.

Устанавливается причина пожара.

В середине ноября на пожаре в деревне под Гродно погибли 4 человека (читать далее).
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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Барановичском районе на пожаре погиб пенсионер. По информации МЧС, возгорание произошло вечером двадцать четвертого ноября в деревянном доме...
 
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