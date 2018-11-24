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Американцы подсчитали, сколько денег потратили в чёрную пятницу

25.11.2018 15:23 — Разное | СТВ  
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Новости США. Жители США только в интернет-магазинах оставили 6 миллиардов 200 миллионов долларов. Это на четверть больше, чем в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сведения о выручке торговых сетей будут опубликованы позже.

Американцы подсчитали, сколько денег потратили в чёрную пятницу

В четвертый четверг ноября в США отмечают День благодарения. Следующий за ним традиционно дает старт сезону предрождественских распродаж.

Американцы подсчитали, сколько денег потратили в чёрную пятницу

Термин «черная пятница» впервые был использован при описании биржевой паники 1869 года.
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Теги: Минск
 
 
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Новости США. Жители США только в интернет-магазинах оставили 6 миллиардов 200 миллионов долларов. Это на четверть больше, чем в 2017 году, сообщили в программе Новости...
 
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