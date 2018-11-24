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О белорусской стройотрасли, детском «Евровидении» и лучшем студенте страны. Анонс итоговой программы «Неделя»
Новости Беларуси. Последние подробности с финального шоу детского «Евровидения-2018» можно будет узнать в прямом эфире программы «Неделя». Информационные итоги прошедших семи дней в 19:30 на СТВ.
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О белорусской стройотрасли, детском «Евровидении» и лучшем студенте страны. Анонс итоговой программы «Неделя»
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О белорусской стройотрасли, детском «Евровидении» и лучшем студенте страны. Анонс итоговой программы «Неделя»
Новости Беларуси. Последние подробности с финального шоу детского «Евровидения-2018» можно будет узнать в прямом эфире программы «Неделя». Информационные итоги...
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