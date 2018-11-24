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О белорусской стройотрасли, детском «Евровидении» и лучшем студенте страны. Анонс итоговой программы «Неделя»

25.11.2018 15:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Последние подробности с финального шоу детского «Евровидения-2018» можно будет узнать в прямом эфире программы «Неделя». Информационные итоги прошедших семи дней в 19:30 на СТВ.

О белорусской стройотрасли, детском «Евровидении» и лучшем студенте страны. Анонс итоговой программы «Неделя»

Подробности в видеоматериале.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Последние подробности с финального шоу детского «Евровидения-2018» можно будет узнать в прямом эфире программы «Неделя». Информационные итоги...
 
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