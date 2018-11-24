ООН: каждая третья женщина в мире подвергается насилию

Сегодня, 25 ноября, отмечается Международный день борьбы с насилием в отношении женщин. ООН запускает кампанию «Сообща» (UNiTE) в защиту и поддержку женщин, девушек и девочек, постарадавших от насилия. На странице в Facebook представители ООН в Беларуси опубликовали статистику по теме. Цифры страшные.

Генсекретарь ООН Антону Гутерриш заявил: «Пока половина населения планеты, представленная женщинами и девочками, не сможет жить без страха, насилия и повседневной незащищенности, нельзя по-настоящему говорить, что мы живем в справедливом и равноправном мире».

Кампания «16 дней активизма против насилия в отношении женщин» в Беларуси закончится 10 декабря. В этом году активисты призывают использовать хештеги #HearMeToo, #oragetheworld и #16days, чтобы делиться информацией по теме и развивать обсуждение.

Today is the Int’l Day to End Violence against Women, kicking off the #16Days of Activism! Stand with @UN_Women & join activists committed to a safer, more just world & the millions behind them who have said enough is enough. https://t.co/k0vihRbSXa #HearMeToo #orangetheworld pic.twitter.com/bIWz9M9inE — Say NO - UNiTE (@SayNO_UNiTE) 25 ноября 2018 г.

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