ООН: каждая третья женщина в мире подвергается насилию

Сегодня, 25 ноября, отмечается Международный день борьбы с насилием в отношении женщин. ООН запускает кампанию «Сообща» (UNiTE) в защиту и поддержку женщин, девушек и девочек, постарадавших от насилия. На странице в Facebook представители ООН в Беларуси опубликовали статистику по теме. Цифры страшные.

Генсекретарь ООН Антону Гутерриш заявил: «Пока половина населения планеты, представленная женщинами и девочками, не сможет жить без страха, насилия и повседневной незащищенности, нельзя по-настоящему говорить, что мы живем в справедливом и равноправном мире».

Кампания «16 дней активизма против насилия в отношении женщин» в Беларуси закончится 10 декабря. В этом году активисты призывают использовать хештеги #HearMeToo, #oragetheworld и #16days, чтобы делиться информацией по теме и развивать обсуждение.