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В США отменили спектакль «Монологи вагины» − он не учитывал женщин разных гендеров

25.11.2018 16:39 — Разное | KYKY  
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В университете Истерн Мичиган в США отменили спектакль «Монологи вагины» Ив Энцлер. Его посчитали недостаточно инклюзивным − феминизм, показанный в произведении, затрагивает не всех женщин, пишет Ann Arbor News.

В университете опросили студентов − и большинство посчитало, что спектакль «Монологи вагины» концентрируется только на цисгендерных женщинах, в работе не хватает разнообразия и инклюзии. Как уточняет издание, опрос провели после семинара «Не у всех женщин есть вагины».

Сообщение об отмене спектакля разослали студентам по электронной почте. Организация по поддержке женщин написала, что, по мнению её представителей, «принятие этого решения соответствует нашей миссии по признанию и празднованию разнообразных представлений женщин в университетском городке». 

Постановщики спектакля не могут изменить текст произведения без одобрения правообладателя, именно поэтому выступление и решили отменить. «Монологи вагины» — откровения современниц, записанные американской журналисткой Ив Энцлер. Книга вышла в 1994 году.

 
 
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  В университете Истерн Мичиган в США отменили спектакль «Монологи вагины» Ив Энцлер. Его посчитали недостаточно инклюзивным − феминизм, показанный в...
 
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