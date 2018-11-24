После публикации о матери, которая ухаживает за дочерью в коме, к ним приехал министр здравоохранения и другие чиновники

Дочь Любови Даниловны Ольга пошла на операцию, чтобы исправить прикус, но внезапно впала в кому. И никто не знает, почему так случилось. С того дня прошло уже шесть лет, сознание к Ольге так и не вернулась.

Ее мама, Любовь Даниловна в свои 76 лет каждый день выполняет одни и те же действия: помыть, покормить, сменить постель и памперс, вырваться в магазин или аптеку и побежать домой.

Оля, младшая дочь, родилась, когда Любови Даниловна было 37 лет. Девочка росла послушная и очень ранимая.









«Я никогда не могла повысить на нее голос, иначе сразу слезы, - вспоминает. - Она хорошо училась, окончила среднюю школу с золотой медалью, а также музыкальную: играла на цимбалах, фортепиано, гитаре. Особенно все заслушивались, когда она исполняла полонез Огинского».





Затем Оля поступила в университет имени Сахарова. Стало цитологом, работала в 9-й минской клинической больнице и в Белорусской медицинской академии последипломного образования.













«Оля все говорила:« Я не могу нормально жевать». Оказывается, верхние зубы у нее заходили внутрь нижних. Уже потом ее коллеги мне рассказали, что иногда у нее заклинивало челюсть, и тогда она задыхалась. Дочь проконсультировалась у доктрара в БелМАПО, где работала, тот сказал: «Однажды ты закроешь рот и раскрыть его уже не сможешь».





Так Оля решилась на операцию.





Позже экспертные комиссии дадут заключение: с 12.20 по 12:35 за пациенткой Ольгой Сукора отсутствовал медицинский контроль.





Что произошло за эти 15 минут и произошло ли именно в этот промежуток, никто Любови Даниловне сказать не смог. Ей сообщили лишь факт: у Оли внезапно наступила кислородное голодание мозга, она пережила клиническую смерть.





Следствие длилось 8 месяцев.





«Следователь сказал:« Я вам обязательно помогу». А потом все откатилась назад и выяснилось, что виновных нет. Виновата Оля, что пошла на эту операцию».









«Мне сразу сказали: никакой надежды, Оля не восстановится, - продолжает Любовь Даниловна. - Но надежда умирает последней. У меня такое ощущение, что мы с дочерью умрем в один день. Если со мной что-то случится, то Оле никто не сможет помочь. Ведь ей нужно откатывать мокроту. А не откатали - все. Я уже даже ключ от квартиры под коврик положила».





За несколько дней после публикации, Любовь Даниловну буквально завалили письмами. Писали и предлагали помощь врачи, бизнесмены, программисты и журналисты. Предлагали помощь денежную и физическую. Присылали лекарства и продукты.





Приехал к Любови Даниловне и министр здравоохранения Валерий Мурашко. Обещал, что Ольге будут давать бесплатное энтеральное питание. Заместитель министра по труду и социальной защите Александр Румак приезжал дважды. Благодаря ему у Ольги появилась сиделка.





Любовь Даниловна понимает, что такая волна внимания не вечна. Поэтому аккуратно складывает привезенные продукты на балконе, в уме прикидывая, на сколько ей этого хватит…



