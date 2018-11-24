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Полина Республика прошла в следующий этап популярного украинского шоу «Х-фактор»

25.11.2018 17:38 — Разное | Партизан  
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На проекте певица выступает под псевдонимом PALINA, таким написанием подчеркивая свое белорусское происхождение (укр имя пишется через «о»). По-белорусски, тщательно «акая», произносит ее имя и тренер Олег Винник.

В новом, немного непривычном образе, с песней Христины Соловей «Трымай», Полина по результатам зрительского голосования осталась в проекте. Двое из тринадцати участников вчера выбыли.

 
 
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На проекте певица выступает под псевдонимом PALINA, таким написанием подчеркивая свое белорусское происхождение (укр имя пишется через «о»). По-белорусски, тщательно...
 
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