Больше 1000 фур ожидают выезда из Беларуси на границе с Польшей, Литвой и Латвией





Более 1,2 тыс. большегрузных автомобилей ожидают выезда на границе с Литвой, Латвией и Польшей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госпогранкомитета.

По состоянию на 16.00, в пункте пропуска «Котловка» в очереди более 100 машин, в «Каменном Логе» — более 270, в «Беняконях» – более 150, в «Привалке» – более 210, в «Урбанах» – более 150, «Григоровщине» – более 150 авто.

В сторону Польши в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» стоят по 90 машин, в «Козловичах» — больше 60. На въезд наиболее значительное количество транспорта отмечается в пунктах пропуска «Берестовица» и «Бенякони» (более 100 большегрузов).

Что касается легковых автомобилей, то ожидают выезда в «Брузгах» более 90 авто, более 50 – в «Беняконях», более 30 – в «Котловке» и «Берестовице», более 20 – в «Лоше» и «Урбанах».

В Госпогранкомитете просят учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок. Сведения же об очередях перед пунктами пропуска можно получить на информационном портале Государственного пограничного комитета.