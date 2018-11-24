Вдоль автомобильных дорог Гродненщины в этом году посажено около 8 тысяч деревьев и свыше 4 тысяч кустарников

Посадка деревьев и кустарников в полосе отвода республиканских автомобильных дорог имеет свою специфику. Ее места определяются в зависимости от ландшафта местности, наличия уже имеющихся насаждений, а также исходя из условий безопасности дорожного движения. Кроме этого учитывается, что вдоль этих магистралей расположены коммуникации, в том числе линии связи, электропередачи, имеющие охранные зоны. Поэтому посадки планируются на отведенных для дорог землях. А это откосы и площади в пределах транспортных развязок с учетом требований по обеспечению видимости.





НАША СПРАВКА. В нынешнем году РУП «Гродноавтодор» на дороге М6 было высажено почти две тысячи деревьев и 450 кустарников. Общая протяженность новых зеленых насаждений вдоль дорог – 33,1 километра.

КУП «Гроднооблдорстрой» высадило на дорогах местного значения три с половиной тысячи деревьев и 1105 кустарников. На следующий год запланировано высадить 360 деревьев и 1185 кустарников.

Чтобы прижились

— Для повышения приживаемости насаждений мы приобретали саженцы в специализированных питомниках и хозяйствах Гродненского ПЛХО,- рассказывает главный инженер РУП «Гродноавтодор» Александр Марцулевич. — Подбирались деревья и кустарники с учетом их снегозадерживающих свойств и биологических особенностей. Предпочтение — кленам, рябинам, березам, устойчивым к загрязняющим атмосферный воздух веществам – акации, спиреи, шиповнику.







При этом очень важно было соблюдать технологию посадок. Неплодородный грунт заменялся в лунках на растительный, саженцы укреплялись кольями и растяжками. В засушливый период года их поливали.

Однако, как подчеркнул Александр Марцулевич, из-за засухи нынешним летом не все саженцы прижились. Вдоль всех республиканских дорог насаждения восстановлены.

Экологи контролируют и помогают

Озеленение территорий вдоль автомобильных дорог на особом контроле областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Оно включено в региональный план по наведению порядка и благоустройства населенных пунктов.





Согласно результатам обследований придорожных насаждений, в нынешнем году их приживаемость по области составила в среднем 64 процента.

Экологами внесено предложение весной 2019 года высадить 1314 кустарников взамен отмерших. вдоль автодороги Р99 Барановичи-Волковыск-Пограничный-Гродно.

В Новогрудском районе нужно будет весной посадить 400 деревьев на автодороге Городино-Грабники вместо засохших саженцев. Такую же работу рекомендовано провести на дороге Гоза-Островец-Ошмяны, Подольцы-Кемелишки-граница Литовской Республики в Островецком районе. Здесь нужно восстановить 470 саженцев деревьев.





Реконструкция с озеленением



При строительстве и реконструкции дорог разрабатываются схемы, в которые включено создание придорожных снегозадерживающих насаждений. При реконструкции автодороги М6 Минск-Гродно выполнена посадка снегозадерживающей изгороди из ели протяженностью 424 погонных метра, на которых высажено 569 елочек. Проведено декоративное озеленение площадок отдыха и автобусных остановок.

Сейчас завершаются проектные работы по реконструкции автомагистрали М7 Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики (Каменный Лог) на территории Гродненской области. Будет обновлено чуть более 58 километров дороги. На всем ее протяжении предусмотрено озеленение придорожных полос.



