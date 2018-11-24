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Вдоль автомобильных дорог Гродненщины в этом году посажено около 8 тысяч деревьев и свыше 4 тысяч кустарников

25.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Где  посадить дерево? 

Посадка деревьев и кустарников в полосе отвода республиканских автомобильных дорог имеет свою специфику. Ее места  определяются в зависимости от ландшафта местности, наличия уже имеющихся насаждений, а также исходя из условий безопасности дорожного движения. Кроме этого учитывается, что вдоль этих магистралей расположены коммуникации, в том числе линии связи,  электропередачи, имеющие охранные зоны.  Поэтому посадки планируются на отведенных для дорог землях. А это откосы  и площади в пределах транспортных развязок с учетом требований по обеспечению видимости. 

Вдоль автомобильных дорог Гродненщины в этом году посажено около 8 тысяч деревьев и свыше 4 тысяч кустарников
 

НАША СПРАВКА. В нынешнем году РУП «Гродноавтодор» на дороге М6 было высажено почти две тысячи деревьев и 450 кустарников. Общая протяженность новых  зеленых насаждений вдоль дорог – 33,1 километра. 

КУП «Гроднооблдорстрой» высадило на дорогах местного значения три с половиной тысячи деревьев и 1105 кустарников. На следующий год запланировано высадить 360 деревьев и 1185 кустарников. 
Чтобы прижились 

— Для повышения приживаемости насаждений мы приобретали саженцы в специализированных питомниках и хозяйствах Гродненского ПЛХО,- рассказывает главный инженер РУП «Гродноавтодор» Александр Марцулевич. — Подбирались деревья и кустарники с учетом  их снегозадерживающих  свойств и биологических особенностей. Предпочтение  — кленам, рябинам, березам, устойчивым к загрязняющим атмосферный воздух веществам – акации, спиреи, шиповнику. 

Вдоль автомобильных дорог Гродненщины в этом году посажено около 8 тысяч деревьев и свыше 4 тысяч кустарников


При этом очень важно было соблюдать  технологию посадок.  Неплодородный грунт заменялся в лунках на растительный, саженцы укреплялись кольями и растяжками. В засушливый период года  их поливали. 

Однако, как подчеркнул Александр Марцулевич,  из-за засухи нынешним летом не все саженцы прижились.  Вдоль всех республиканских дорог насаждения восстановлены. 

Экологи контролируют и помогают 

Озеленение территорий вдоль автомобильных дорог на особом контроле областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Оно включено в региональный план по наведению порядка и благоустройства населенных пунктов. 

Вдоль автомобильных дорог Гродненщины в этом году посажено около 8 тысяч деревьев и свыше 4 тысяч кустарников

Согласно результатам  обследований придорожных насаждений, в нынешнем году их приживаемость по области составила в среднем 64 процента. 
Экологами внесено предложение весной 2019 года высадить 1314 кустарников взамен отмерших. вдоль  автодороги  Р99 Барановичи-Волковыск-Пограничный-Гродно

В Новогрудском районе нужно будет весной посадить 400 деревьев на автодороге Городино-Грабники вместо засохших саженцев. Такую же работу рекомендовано провести на дороге Гоза-Островец-Ошмяны, Подольцы-Кемелишки-граница Литовской Республики в Островецком районе. Здесь нужно восстановить 470 саженцев деревьев. 

Вдоль автомобильных дорог Гродненщины в этом году посажено около 8 тысяч деревьев и свыше 4 тысяч кустарников

Реконструкция с озеленением 

При  строительстве и реконструкции дорог разрабатываются схемы, в которые включено создание придорожных снегозадерживающих насаждений. При реконструкции автодороги М6 Минск-Гродно выполнена посадка снегозадерживающей изгороди из ели протяженностью  424 погонных метра, на которых высажено 569 елочек. Проведено декоративное озеленение площадок отдыха и автобусных остановок. 

Сейчас завершаются проектные работы по реконструкции автомагистрали М7 Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики (Каменный Лог) на территории Гродненской области. Будет обновлено  чуть более 58 километров дороги. На всем ее протяжении предусмотрено озеленение придорожных полос. 

Вдоль автомобильных дорог Гродненщины в этом году посажено около 8 тысяч деревьев и свыше 4 тысяч кустарников

 
 
Фото из архива «ГП»
Николай ШЛЫК
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 48
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Где  посадить дерево?  Посадка деревьев и кустарников в полосе отвода республиканских автомобильных дорог имеет свою специфику. Ее места  определяются в...
 
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