Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу в суперлиге чемпионата России.



Фото: dinamo-kazan.com

25 ноября во 3-м туре суперлиги в спорткомплексе "Уручье" белорусская команда обыграла «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Это был первый домашний поединок минчанок в этом турнире.

«Минчанка» — «Ленинградка» — 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).

Напомним, что в своем дебютном поединке в российской суперлиге «Минчанка» дала бой чемпиону трех последних лет московскому «Динамо», но уступила на тай-брейке. Во 2-м туре «Минчанка» уступила в Казани вице-чемпиону России местному «Динамо».