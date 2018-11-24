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Волейболистки "Минчанки" одержали первую победу в суперлиге чемпионата России

25.11.2018 18:33 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу в суперлиге чемпионата России.


Фото: dinamo-kazan.com

25 ноября во 3-м туре суперлиги в спорткомплексе "Уручье" белорусская команда обыграла «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Это был первый домашний поединок минчанок в этом турнире.

«Минчанка» — «Ленинградка» — 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).

Напомним, что в своем дебютном поединке в российской суперлиге «Минчанка» дала бой чемпиону трех последних лет московскому «Динамо», но уступила на тай-брейке. Во 2-м туре «Минчанка» уступила в Казани вице-чемпиону России местному «Динамо».

 
 
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Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу в суперлиге чемпионата России.
 
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