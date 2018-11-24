«В Горках я работаю, а не отдыхаю». Студент бухфака БГСХА награжден премией райисполкома

Владислав Демиденко – студент второго курса факультета бухгалтерского учета БГСХА. На недавнем слете отличников учебы он был награжден специальной премией райисполкома.





После окончания Бобруйского аграрно-экономического колледжа он выбрал для поступления Горки: «Потому что недалеко и есть все необходимые условия для комфортной учебы и жизни». Влад неплохо показал себя еще на конкурсе первокурсников, а средний бал за первую сессию у него вышел больше девяти. Помимо занятий, он активно включился в жизнь факультета и вуза.

«Приходил в общежитие только переночевать, времени порой просто не было вообще».

Во втором семестре Владислав стал исполнять обязанности председателя профбюро факультета, а в июне нынешнего года его официально утвердили в этой должности. «На факультете очень мало мальчиков, а во мне рассмотрели, как говорят, талант руководителя. К тому же я еще и староста группы», — объясняет он причины своего быстрого взлета по профсоюзной лестнице.





Мотивировать студентов на участие в академических мероприятиях Владислав старается собственным примером. Он, например, сам капитан футбольной команды: «Мне интересно играть, и других тоже стараюсь агитировать. Давайте, не ленитесь, говорю своим одногруппникам, вставайте и пошли играть вместе, это же здорово!»

Писать научные статьи Влад начал с первого курса. За первый семестр их у него собралось около пяти, и в этом учебном году — столько же. Во время учебы в колледже понятия не имел про то, как пишутся подобного рода статьи, признается студент. А сейчас это сфера деятельности стала для него важным развивающим фактором. «Для полноценной научно-исследовательской работы пока еще рановато, наверное, — говорит он. — Но я стараюсь по возможности раскрывать темы максимально полноценно».

«Много ли в Горках мест, где можно отдохнуть? Даже не знаю, — смеется Владислав. — Я ведь сюда приезжаю, чтобы работать, а не отдыхать. Ничего не делать могу и дома. Честно сказать, я здесь особо нигде и не был. Даже в популярном «Золотом теленке» ни разу».

Сергей ВЛАДИМИРОВ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА

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