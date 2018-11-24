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На месторождениях Газпрома проходит массовая забастовка

25.11.2018 17:56 — Разное | UDF  
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Фото: ТАСС
Сотни вахтовиков бастуют.

В Ямало-Ненецком автономном округе на месторождении "Газпрома" около 200 вахтовиков объявили забастовку. Акция протеста продолжается пятый день. Рабочие заявили, что им более четырех месяцев не платят зарплату, перестали кормить, не на что уехать домой, а трудовые договоры у них забрали. Как сообщает Сибирь.Реалии, об этом они рассказали в своем видеообращении. Сегодня в Следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты денег рабочим.


После публикации видео в городок рабочих приехали сотрудники прокуратуры и объявили о проведении проверки. Люди сообщили сотрудникам ведомства, что их руководство не сообщает, когда долг будет погашен, а в случае жалоб угрожает выселением из строительного городка, вычетами из зарплаты, лишением премий.

По данным ведомства, все вахтовики работают в строительной компании "Север", которая по контракту выполняла заказ по изоляции трубопроводов. Заказчик работ ООО "Газпром добыча Уренгой" не имеет долгов перед подрядчиком. При этом с частью специалистов договора были заключены незаконно. Общий долг перед сотрудниками превысил 15 миллионов российских рублей.

В администрации Надымского района сообщили, что провели антикризисный штаб с представителями компании "СК Север" и составили график выплат догов сотрудникам. Все они должны быть погашены до 1 декабря.

 
 
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