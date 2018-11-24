"Салават Юлаев" в свой день рождения разгромил минское "Динамо" в КХЛ

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В трех предыдущих матчах «зубры» заработали всего 2 очка, в драматичной дуэли в Хабаровске вырвав по буллитам викторию у «Амура» (4:3 Б). А вот визиты к китайскому «Куньлуню» (1:4) в Шанхай и к худшей команде лиги «Адмиралу» (1:5) во Владивосток завершились для минчан бесславно.В Уфе череда неудач продолжилась, а число пропущенных шайб оказалось еще большим.Метсола (Кареев, 52.01); Семенов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Кугрышев; Арзамасцев — Гареев, Хартикайнен — Хохряков — Филатов; Коледов — Сергеев, Ткачев — Основин — Бурдасов (капитан); Жарков — Кадейкин — Майоров; Елизаров, Шэн.Карнаухов (Энрот, 40.01); Уиркош — Готовец, А. Костицын — С. Костицын (капитан) — Хауден; Лисовец — Хенкель, Казионов — Павлович — Гаврус; Осипов — Блум, Буйницкий — Ковыршин — Степанов; Дроздов — Волков — Литвинов; Знахаренко, Парфеевец.1:0 — Бурдасов (Хохряков, 11.29, в большинстве), 2:0 — Кемппайнен (Ларсен, Умарк, 13.39, в большинстве), 2:1 — Степанов (Буйницкий, Ковыршин, 14.02), 3:1 — Хартикайнен (Семенов, Умарк, 29.26), 4:1 — Арзамасцев (Умарк, Кугрышев, 32.33), 5:1 — Кугрышев (Умарк, Кадейкин, 36.01), 6:1 — Майоров (Сергеев, Кадейкин, 40.49, в меньшинстве).