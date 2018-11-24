Какие лекарства нельзя ввозить из-за границы



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— рекомендуют представители Минской региональной таможни тем, кто собирается ввозить в Беларусь лекарства. Специалисты рассказали, какие медпрепараты нельзя ввозить в страну и подпадают ли лекарства под установленные лимиты по провозу товаров через границу.Таможенники рассказали, в каких случаях лекарства подпадают под действующие лимиты по ввозу товаров из-за границы.— поясняют представители Минской региональной таможни.Напомним, при пересечении границы не чаще одного раза в три календарных месяца лимиты составляют 1500 евро и 50 кг. Тем, кто чаще ездит за границу, — до 300 евро и 20 кг.При этом таможенники советуют сверять название лекарства и название активного вещества, которое в нем содержится. Специалисты поясняют, что такие препараты, как терафлю, тамифлю, колдрекс, в зависимости от производителя могут содержать либо не содержать в своем составе наркотические средства и психотропные вещества.отмечают таможенники.Планируя поездку, посмотрите, входит ли лекарственный препарат (его активное вещество) в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Беларуси, советуют на таможне.поясняют таможенники.Что касается лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества, то разрешено ввозить не более 90 разовых доз при обязательном наличии медицинских документов или их заверенных копий и их таможенном декларировании в установленном порядке.отмечают на таможне. —При перевозке лекарства, содержащего в своем составе наркотическое или психотропное вещество, таможню надо проходить по «красному коридору», задекларировав лекарственные препараты. При этом требуется обязательное наличие подтверждающих документов.уточняют таможенники.Специалисты добавляют, что трамадол, барбитал, диазепам, морфин, бромазепам, эфедрон, кодеин входят в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих госконтролю в Беларуси. Соответственно, пересекать границу с ними нужно по «красному коридору», задекларировав и имея подтверждающие документы.— советуют таможенники. —