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«Цементник» стартовал в чемпионате области по мини-футболу с крупной победы

25.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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«Цементник» стартовал в чемпионате области по мини-футболу с крупной победы

Стартовал очередной чемпионат Гродненской области по мини-футболу. Участие в нем принимают 11 команд, в том числе две из Волковысского района - «Беллакт» из Волковыска и «Цементник» из Красносельского.

По ходу квалификационного этапа коллективы разделены на две группы по шесть и пять команд соответственно. На данном этапе каждая команда сыграет с соперниками по два рада - дома и на выезде.

По четыре лучших коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф, где по стандартной схеме продолжат борьбу за чемпионство.

Сегодня команда «Цементник» провела первую игру в чемпионате. Дома красносельчане уверенно победили «Новоогрудок» 8:4. Первый тайм закончился со счетом 6:2. Дебютными голами в составе хозяев отметились Дмитрий Толочко и Андрей Кречак, запомнившиеся болельщикам по выступлению за команду «ЛІК» в чемпионате области по футболу, и Евгений Василевский-младший. Еще по одному голу в свой актив записали Геннадий Костюкевич, Анатолий Кахнович и Евгений Василевский с пенальти, дубль оформил Александр Асташенков. У новогрудчан два гола на счету капитана Сергея Романюка, по голу забили Александр Шинтарь и Анатолий Шелк.

Беллактовцы тур попускают.

Соперники по подгруппе «ПК им.В.И.Кремко» выиграли у «Вороново» 5:2.

Остальные результаты матчей в группе А: «Ошмяны» - «Форсаж» 5:9, «Лиданефтепродукт» - «Медведи» 10:2 и «Мосты» - «Союз» 8:10.

 
 
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Стартовал очередной чемпионат Гродненской области по мини-футболу. Участие в нем принимают 11 команд, в том числе две из...
 
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