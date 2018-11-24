В Минске пьяный водитель на каршеринговом VW устроил погоню и разбил 10 машин

В столице пьяный водитель разбил 10 автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ Минска

Инцидент произошел в ночь на 25 ноября. По информации инспекторов, 20-летний водитель на каршеринговом Volkswagen разбил во дворе дома № 17 по проспекту Газеты «Правда» три автомобиля и с места происшествия скрылся.

Сотрудники ГАИ оперативно нашли причастный к ДТП автомобиль на проезжей части проспекта. Когда инспекторы приблизились к нему, водитель объехал их по тротуару, проигнорировал требование об остановке и начал скрываться.



Фото: ГАИ Минска

Водитель Volkswagen поехал на проспект Дзержинского, а затем свернул на улицу Космонавтов, где у дома № 48 разбил еще 6 авто: Kia, два Renault, Peugeot, Volkswagen и Mazda. После этого он бросил машину и попытался убежать, но был задержан.



Фото: ГАИ Минска

Медицинское освидетельствование нарушителя показало 1,78 промилле алкоголя. Инспекторы составили в отношении него административные протоколы.