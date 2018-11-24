Премьер Ирландии призвал не выдумывать альтернативы для Brexit

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в воскресенье заявил, что он сожалеет о Brexit, но считает утвержденное саммитом ЕС соглашение "вторым лучшим вариантом", альтернативы которому могут существовать только в воображении, передает телеканал RTE.

"То, что представят Европарламенту и палате общин - это сделка. Любая другая сделка существует только в воображении людей", - сказал он.

"Каждый может придумать лучшую сделку или альтернативную сделку в своей голове, но соглашение длиной в 500 страниц, под которым могут подписаться все 28 членов ЕС, такого ни у кого нет", - добавил Л.Вардакар.

Он отметил, что, несмотря на сообщения СМИ, у Лондона и Брюсселя нет "плана Б" на случай, если сделка не пройдет британский парламент.

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.

Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Британские СМИ сообщают, что в Великобритании все больше опасаются возможности того, что сделка не пройдет парламент.

После утверждения сделки лидерами ЕС лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что лейбористы выступят против сделки по Brexit в парламенте. Также Дж.Корбин пообещал, что он будет добиваться рассмотрения "альтернативного плана" лейбористов по Brexit.