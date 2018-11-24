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В Тбилиси прошел митинг против Саакашвили

25.11.2018 17:43 — Разное | Интерфакс  
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В центре Тбилиси в воскресенье прошла многотысячная акция против попыток партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) вернуться к власти в Грузии.

Митинг на площади Свободы был организован оппозиционной партией "Альянс патриотов".

По сообщениям грузинских СМИ, в акции приняло участие от 5 до 10 тысяч человек. При этом в "Альянсе патриотов" утверждают, что на площади Свободы собралось до 100 тысяч человек.

Как заявила на митинге одна из лидеров "Альянса патриотов", вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили, Грузия не должна возвращаться "в эпоху насилия, конфискаций имущества и пыток", что, по ее словам, происходило на протяжении девяти лет, пока ЕНД во главе с М.Саакашвили находилась у власти.

Лидеры партии также призвали власти Грузии прекратить называть партию М.Саакашвили своими главными политическими оппонентами и официально признать, что в течение девяти лет до 2012 года в стране правил "преступный режим".

В ходе акции ее организаторы призвали своих сторонников голосовать в ходе второго тура президентских выборов за поддерживаемого правящей партией "Грузинская мечта" независимого кандидата Саломе Зурабишвили.

Акция завершилась без инцидентов.

23 ноября аналогичная акция прошла в Батуми.

В Грузии 28 ноября пройдет второй тур президентских выборов, участие в котором примут С.Зурабишвили и кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве", представитель ЕНД Григол Вашадзе. Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел Грузии.

28 октября в ходе первого тура выборов, участие в котором принимали 25 кандидатов в президенты, С.Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей, а кандидат Г.Вашадзе - 37,74%.

 
 
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В центре Тбилиси в воскресенье прошла многотысячная акция против попыток партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) вернуться к...
 
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