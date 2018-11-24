ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинские корабли прошли через арку Керченского моста и идут по Керченскому проливу

25.11.2018 17:29 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Группа из трех украинских судов, ранее длительное время ожидавшая разрешения на прохождение по Керчь-Еникальскому каналу и атакованная российскими пограничными катерами, прошла под аркой Керченского моста и в настоящее время проходит по Керченскому проливу в направлении акватории Азовского моря, сообщает керченский информационный ресурс "Kerch.com.ru".

"В 14:40 баржу, перекрывавшую фарватер, убирают. Корабли - один большой и два малых - выстраиваются в строй. В 14:50 корабли прошли под мостом в сторону Азовского моря", - говорится в сообщении со ссылкой на очевидцев, проиллюстрированном сделанными ими фотоснимками.

В то же время, издание сообщает, что пограничная служба ФСБ РФ по-прежнему сообщает о том, что украинские корабли остановлены напротив с.Заветное к югу от Керченского моста.

Очевидцы сообщают, что в первой половине дня в непосредственной близости от моста стоял военный российский корабль, далее, ближе к рейду, еще четыре корабля. В 13:40 буксиры установили судно класса река-море под арками Крымского моста, перекрыв проход под ним.

После этого со стороны Черного моря прибыли три корабля, но, не дойдя до моста, развернулись обратно. Над акваторией кружили два военных вертолета. Спустя час баржа была убрана, открыв проход для группы украинских судов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа из трех украинских судов, ранее длительное время ожидавшая разрешения на прохождение по Керчь-Еникальскому каналу и атакованная российскими пограничными...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конкурс скульптур из песка во Флориде: видеофакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика