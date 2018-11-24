ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Процесс Brexit далек от своего завершения - Макрон

25.11.2018 17:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Сегодняшний этап Brexit важен, но стороны переговоров пока далеки от завершения процесса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Нужна еще ратификация британским парламентом, но также и ратификация с европейской стороны. И предстоят переговоры по соглашению о будущих отношениях, по которым у нас сегодня есть только декларация", - сказал французский президент в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе после завершения внеочередного саммита ЕС, посвященного Brexit.

Кроме того, напомнил он, впереди переходный период.

"Перед нами еще много этапов, это будет намного дольше, чем предполагали некоторые", - предупредил Э.Макрон.

Кроме того, он опроверг мнения тех, кто считал, что Brexit не только не будет ничего стоить, но еще и принесет выгоду британцам. "Цена, и об этом говорилось несколько месяцев назад, будет тяжелой. Она входит в это соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ). И те, кто говорил британцам, что они сэкономят десятки или сотни миллиардов фунтов стерлингов, лгали им. И результат сегодня в соглашении: это не бесплатно", - объяснил президент Франции.

Он повторил, что процесс будет "более долгим, более болезненным, значительно более дорогостоящим", чем думают те, кто хотел бы повторить этот опыт в других странах.

Тем не менее, по его мнению, в этом вопросе не следует применять "наказательный подход".

Э.Макрон отказался отвечать на вопрос, что может произойти в случае отрицательного голосования по соглашению с ЕС в британском парламенте.

"Но в нашу ответственность входит подготовиться к любым вариантам. И это то, что мы сделали. Правительство (Франции - ИФ) предложило проект закона, и, во всяком случае, Франция приготовилась к любым возможным вариантам. Но сегодня считаю неуместным спекулировать о голосовании британцев", - заявил французский президент.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодняшний этап Brexit важен, но стороны переговоров пока далеки от завершения процесса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ЦУМе продают макароны из муки с коноплёй
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика