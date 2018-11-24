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Воспитатель Анюта-та. Самая известная няня Бреста рассказывает о работе с детьми

25.11.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Арина Родионовна, Мэри Поппинс, няня Вика из популярного телевизионного ситкома… У всех возникают разные ассоциации, когда речь заходит о нянях. Наверняка многие мамы Бреста сразу вспомнят Анну Жох, или, как ее называют дети, воспитателя Анюту.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60921.php

Воспитатель Анюта-та. Самая известная няня Бреста рассказывает о работе с детьми
Благодаря сарафанному радио и, конечно, интернету Анна – няня нарасхват. И хотя выходных у нее не было уже почти два месяца и болеть никак нельзя, Анна нашла время, чтобы рассказать читателям Zarya.by, почему профессия няни одна из самых интересных в мире, как совмещать ее с ремесленничеством и написанием детской книги сказок, а также реализацией необычного проекта о мамах города Бреста.

– Анна, как и почему вы стали няней?

– Случайностей в нашей жизни не бывает. Педагогом я хотела быть, сколько себя помню. У меня две тети преподавали, поэтому было с кого брать пример. А еще больше на меня повлияли учителя в школе. Вспоминаю их только добрым словом. Уже тогда они говорили, что из меня может получиться их коллега.

Расскажу один случай. Я из деревни Орехово Малоритского района. Школа находится прямо напротив нашего дома. По деревне прошел слух, что в школу не будут брать шестилеток, а мне уже должно было скоро исполниться шесть лет. И вот я втихаря от родителей взяла бумагу с ручкой и пошла писать заявление, чтобы меня взяли. Пришла прямо к директору. Постучала и смело зашла. Говорю, что пришла заявление писать. А директор спрашивает: « А ты писать-то умеешь?». Говорю: «Я и читать умею!». Меня проэкзаменовали: написала на листке свое имя, правда, букву «я» в другую сторону. После директор за руку отвел меня домой, к маме.

В школу я, конечно, пошла и тогда уже знала, куда буду поступать. Когда бывала в Бресте и проезжала по бульвару Космонавтов мимо университета, помню, что даже дыхание замирало, так хотелось там учиться. Выбрала специальность «Русский язык и литература». Но… не поступила, не сдала один экзамен.

– Вы же потом учились в техническом университете… Почему отказались от мечты стать педагогом?

– Родители не хотели, чтобы я была учителем, видели меня в экономике. В начале нулевых годов экономические специальности были очень востребованы. С математикой я не сильно дружила, но все-таки решила, что попробую поступить на специальность «Финансы и кредит». Родители настаивали «Попробуй!». Я попробовала и с первого раза поступила на заочное отделение экономического факультета БрГТУ. Мама тогда говорила, что можно потом и второе высшее получить, если захочу. На удивление профильные предметы давались легко.

В то время через знакомых узнала, что одна женщина ищет то ли помощницу, то ли няню. Помимо прочего, надо было забирать ребенка из сада. Так я начала подрабатывать. Девочке нравилось, мама была довольна. Мне работа пришлась по душе. Малышка выросла и в моих услугах не нуждалась, я пошла работать на Брестский электроламповый завод. Получила общежитие.

На втором курсе я нашла работу по специальности. Работала в строительной фирме. На мне было всё: документация, кадры, статистика, отчеты, сухие цифры. Так я продержалась полтора года. Больше не смогла, даже забрала документы из университета – вот настолько это было не мое. Родные не сразу приняли такое решение, но я так больше не могла. Сейчас мои родные полностью поддерживают меня, что, безусловно, тоже подкрепляет веру в свои возможности и любовь к профессии.

– Обычно у няни приветствуется наличие педагогического или медицинского образования. Так ли важно наличие диплома? 

– Родители детей дипломами моими не интересовались никогда, в основном решающим фактором была оценка детей. Но, несмотря на это, я много времени уделяю самообразованию. И в этом году реализовала свою мечту и поступила на социально-психологический факультет БрГУ имени А.С. Пушкина. 

– Как у вас получается расположить к себе ребенка?

– Няня – это не только помыть и покормить. Важно занять, заинтересовать ребенка. Только подружившись с ним, можно интересно и с пользой проводить время. Для этого каждый месяц закупаю новые игрушки, материалы-расходники и канцтовары. Приходя к ребенку, не прошу его найти карандаш или цветную бумагу, например. Как правило, прихожу с полной сумкой. Дети уже знают это и ждут чего-то новенького.

– Расскажете о ваших подопечных?

– О них я могу говорить бесконечно. Многие уже выросли, но они навсегда в моем сердце. Я – человек сентиментальный, храню рисунки, фотографии. Всех помню. Самому маленькому клиенту было всего четыре недели. Но мы и с ним подружились (смеется).

В данный момент работаю с двойняшками. Знаете, это намного интереснее, чем с одним ребенком. С этими детками отказались работать в одном развивающем центре, маме даже советовали отвести их к врачу, так как девочка неусидчивая, а вот мальчик, наоборот, замкнутый. Когда они пришли ко мне, случилась взаимная симпатия с первых минут. Мы много занимались и просто активно проводили время. Не сразу, но прогресс случился. Дружба продолжается уже несколько лет, и никаких проблем, с которыми следовало бы обратиться к врачам, у ребят нет. Всего лишь нужен был другой подход и больше внимания.

– Кто и когда обращается к вам? Это в основном разовая работа или с определенной семьей работаете на постоянной основе?

– По-разному бывает. По большей части периодически к моим услугам прибегают мамы, которые работают и им нужна помощь, родители, которые хотят вечером сходить в кино. Бывает много ситуаций, когда ребенка не с кем оставить.

– В связи с чем, на ваш взгляд, няни стали так востребованы сегодня?

– Мамы стали намного активнее. Многие продолжают работать после рождения детей, занимаются бизнесом. Нельзя не отметить интерес к спорту и индустрии красоты. Женщины ходят в спортивные клубы, тренажерные залы, посещают спа, массаж и салоны красоты. Некоторые занимаются волонтерством и благотворительностью.

У меня был опыт работы на постоянной основе в одной семье. Мама «тянула» на себе два бизнеса и ребенка практически не видела. Просыпаясь ночью, он звал не маму, а Аню. Так быть, конечно, не должно. Иногда приходится разговаривать с родителями и объяснять, что ребенок скучает, а маму с папой не заменит никто. 

Два раза мне даже предлагали уехать работать за границу, но я не захотела, так как уже прикипела к Бресту и для меня принципиально важно помогать нашим мамам здесь. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60921.php

Воспитатель Анюта-та. Самая известная няня Бреста рассказывает о работе с детьми

– Нанять няню – это дорого?

– Мне кажется, сегодня это доступно многим. Оплата почасовая. Почему-то многие думают, что такая услуга для богатых. Знаю, что многие мамы, обратившиеся ко мне, не раз слышали: «Ооооо, у вас няня?! Это же дорого!». А стоит это 4 рубля в час. И для меня моя работа – это прежде всего социальный проект, нежели коммерческий.

– Юридически сложно начать работать няней официально?

– Нет, я работаю по заявительному принципу, налог плачу как физическое лицо. Занимаюсь ремесленничеством: делаю развивающие игрушки и прочее для детей, но это скорее для души. Хотя использую свои поделки для развивающих занятий, дети в восторге.

– В социальных сетях вы подписываетесь как «Воспитатель Анюта-та». Творческий псевдоним?

– Так придумала девочка Милана. Ей было 11 месяцев, когда мы встретились. Может быть, что-то сверху мне дано, но детки обычно сразу берут за руку, мы идем играть и знакомиться. В этой семье я работала, когда у мамы с папой совпадали рабочие смены, где-то один или два раза в неделю. И так больше года.

К двум годам мы с Миланой, например, наизусть знали всего Чуковского, особенно ей нравилась «Муха-цокотуха». Удивительный ребенок. Она пошла в сад, и я стала всё реже приходить, но связь с семьей не теряла. Мама девочки мне рассказывала, что Милана все спрашивала на своем тарабарском: «А где зе наса Анютя-тя». И вот зимой шли они в сад, а Милана, глядя на то, как идет снег, выдала: «Навелное насу Анютю-тю снегом замело, что так долго не плиходит». Мне кажется, это высшая оценка моей работы, когда дети меня вспоминают и ждут в гости. Меня это очень тронуло. Решила, что детское «Анюта-та» станет моей фишкой.

– А были курьезные случаи на работе?

– Очень много! Вот совсем недавно работала в одной семье, где двое мальчиков трех и пяти лет. Нянчила младшего, а тут попросили еще приглядеть и за старшим. И вот сидим за раскраской, а он мне говорит: «Знаете, а вы мне понравились, как только я вас услышал. Я люблю женщин с красивыми голосами». Вот такой необычный комплимент.

А еще сейчас у меня появились две новенькие девочки-сестрички. И старшая, которой четыре года, спросила: «А можно я буду называть вас моя прекрасная няня?» Так приятно!

– Среди отзывов о вашей работе, которые читала в интернете, запомнился «Она стала другом моему ребенку». Как у вас это получается?

– Я не знаю никаких специальных приемов. Просто выбрала правильную профессию. Спасибо моим учителям, которые когда-то мне сказали, что у меня есть талант. Пусть я не связана никак с финансами, не хожу в белых воротничках. Зато я нашла свое призвание – работа с детьми. Как говорят, найди любимое дело, и ты не будешь работать ни одного дня в жизни. У меня теперь так, хоть бывают и сложности.

– Какие, например? 

– Няня – это колоссальная ответственность. Я прихожу в чужую семью, и, помимо того, чтобы расположить ребенка к себе, я должна обеспечить его безопасность дома и на улице. Мы же ездим по городу, гуляем в парке, посещаем разные мероприятия. Приходится быть всегда настороже. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60921.php

Воспитатель Анюта-та. Самая известная няня Бреста рассказывает о работе с детьми

– Чем интересуются сегодня дети?

– Парадокс в том, что чем проще игрушка, тем она больше нравится ребенку. Детям намного интереснее не сами игрушки, а игры и общение. К примеру, прятки, театр теней, творчество особенно пластилинография. Нам с детьми может быть весело, даже если мы будем играть в космос, катаясь на офисном кресле под песню «Трава у дома». Большое количество игрушек, порой однотипных – это настоящая головная боль, ребенку скучно.

Есть, конечно, мамы, которые грамотно подходят к покупке развлечений и стараются больше приобретать книги. Я сама очень люблю их, особенно печатные, поэтому и детей стараюсь подружить с книжным миром. Даже сама начала писать.

– Расскажите подробнее…

– У меня есть мечта написать детскую книгу. Пару лет назад я начала писать о достопримечательностях Бреста в форме сказки «Путешествие ежика Федора и его друзей». Первая часть уже написана. Она начинает рассказ о Бресте с вокзала. Знакомая художница даже начала делать иллюстрации. Но в сутках всего двадцать четыре часа. Пока совсем нет времени, да и возможности издать книгу пока тоже нет, но к этому буду стремиться.

– А как насчет профессионального роста?

– Недавно одна мама в шутку сказала, что меня пора клонировать, настолько забит мой рабочий график. Поэтому в перспективе хотелось бы открыть курсы, на которых буду обучать самой интересной и важной профессии в мире – няни.

Я уверена, что в Бресте есть много хороших специалистов, работающих с детьми, просто они не так раскручены или не совсем уверены в своих силах. В Москве, к примеру, есть школы «бебиситтеров», почему бы и у нас не создать что-то наподобие. Пока накапливаю материал для этого и обдумываю организационные вопросы. Мечтаю сотрудничать с территориальными центрами социальной защиты населения нашего города, поработать с многодетными, особенно с теми, у кого тройняшки.

Кроме того, в социальной сети «Вконтакте» я создала группу, в которой начала писать о необычных мамах нашего города, как их называю – «золотые мамы», которые воспитывают замечательных детей и успевают заниматься любимым делом, быть полезными обществу. Проект пока еще только созревает.

Особое внимание хочется уделять волонтерству и поездкам в интернаты, приюты. Но на всё, к сожалению, не хватает времени. А как хотелось бы всё успевать! 

Напоследок хочется отметить, что главным девизом моей работы является цитата одного из самых любимых педагогов времен СССР Василия Сухомлинского: «Сердце отдаю детям». И под этим девизом я работаю и хочу работать очень долго.

 
Теги: Брест
 
 
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Арина Родионовна, Мэри Поппинс, няня Вика из популярного телевизионного ситкома… У всех возникают разные ассоциации, когда речь заходит о нянях. Наверняка многие...
 
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