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Пенсионер погиб на пожаре в Барановичском районе
25.11.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Пять человек погибли в Беларуси на пожарах за минувшие сутки, уничтожены три и повреждены 26 строений, сообщили БЕЛТА в
Так, 24 ноября в 20.03 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Петковичи Барановичского района, принадлежащем пенсионерке, проживающей в Барановичах. Огонь уничтожил пристроенное помещение, кровлю, повредил перекрытие, стены и имущество.
Под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили погибшего брата хозяйки дома 1954 года рождения.
На пожаре в населенном пункте ст. Новосады Борисовского района погибли два человека - мужчина и женщина, причина возгорания устанавливается.
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Пять человек погибли в Беларуси на пожарах за минувшие сутки, уничтожены три и повреждены 26 строений, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси. Так, 24 ноября в 20.03 поступило...
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