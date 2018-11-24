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Пенсионер погиб на пожаре в Барановичском районе

25.11.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пять человек погибли в Беларуси на пожарах за минувшие сутки, уничтожены три и повреждены 26 строений, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60923.php

Пенсионер погиб на пожаре в Барановичском районе

Так, 24 ноября в 20.03 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Петковичи Барановичского района, принадлежащем пенсионерке, проживающей в Барановичах. Огонь уничтожил пристроенное помещение, кровлю, повредил перекрытие, стены и имущество.

Под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили погибшего брата хозяйки дома 1954 года рождения.

На пожаре в населенном пункте ст. Новосады Борисовского района погибли два человека - мужчина и женщина, причина возгорания устанавливается.

 
 
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Пять человек погибли в Беларуси на пожарах за минувшие сутки, уничтожены три и повреждены 26 строений, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси. Так, 24 ноября в 20.03 поступило...
 
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